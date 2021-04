Robert Lewandowski wskazał, kto może go zastąpić. "To ekscytujące"

Robert Lewandowski przed meczem Bayernu z PSG w Lidze Mistrzów (2:3) był gościem amerykańskiej stacji CBS Sports. Coraz więcej wątków z tej rozmowy przedostaje się do mediów. Serwis bavarianfootballworks.com np. cytuje słowa kapitana reprezentacji Polski o Erlingu Braucie Haalandzie. - To ekscytujące patrzeć na co dzień w Bundeslidze na to, jak się rozwija, ile zdobywa bramek. Wciąż jest jeszcze bardzo młody, a już jest świetnym graczem. Ma ogromny potencjał i w przyszłości może zostać najlepszym napastnikiem na świecie - powiedział Lewandowski, a więc obecnie nie tylko najlepszy napastnik na świecie, lecz także piłkarz.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podejrzewam, że w Monachium pracują 24 godziny na dobę, żeby Lewandowski zagrał w rewanżu z PSG"

Sensacyjny powrót Jerzego Brzęczka? "Pewnie dogadałby się z PZPN"

Haaland w lipcu skończy 21 lat, Lewandowski w sierpniu 33. - Cieszę się z tego, gdzie teraz jestem. I wiem, że wciąż mogę się rozwijać. Że chcę się rozwijać, by grać na najwyższych obrotach jeszcze przez wiele lat - przyznał Lewandowski, którego kontrakt z Bayernem ważny jest do czerwca 2023 roku.

Lewandowski wciąż leczy kontuzję

W środę Lewandowski nie zagrał w pierwszym ćwierćfinałowym meczu LM przeciwko PSG. I wszystko wskazuje, że nie zdąży wrócić też na wtorkowy rewanż. Napastnik reprezentacji Polski leczy kontuzję kolana, której nabawił się w meczu z Andorą (3:0). Ale kibice Bayernu i tak liczą na jego cudowne ozdrowienie. Tym bardziej że ich drużyna w Paryżu potrzebuje wygranej przynajmniej dwiema bramkami, by awansować do półfinału i dalej walczyć o obronę trofeum.

- Cudowne uzdrowienie, cudowne uzdrowienie! To już przesada! Taka kontuzja wymaga czasu. Choć wiadomo, że jeśli taki gracz jak Lewandowski wypada ci z gry, to nigdy to nie jest przyjemne - powiedział Hansi Flick po meczu z PSG. Zresztą o tym, że cudownego ozdrowienia nie będzie, mówił wcześniej też sam Lewandowski, który w rozmowie ze Sky - co prawda przed środowym meczem, nie znając jeszcze wyniku - stwierdził, że jego występ w rewanżu z PSG jest wykluczony.

Wściekły chłopiec cisnął piłką w zawodnika Romy. "Nie powiem, że go szanuję" [WIDEO]

- Robię wszystko, by wrócić na boisko, ale zrobię to tylko wtedy, gdy będę się dobrze czuł. Jestem w domu z rodziną. To nie jest fajne uczucie. Oczywiście wolałbym być na boisku, ale jest jak jest i będę trzymał kciuki za Bayern - przyznał w Sky Lewandowski, który w 36 meczach tego sezonu strzelił 42 gole i zaliczył osiem asyst. W 25 meczach Bundesligi zdobył aż 35 bramek i do wyrównania legendarnego rekordu Gerda Muellera brakuje mu już tylko pięciu trafień.