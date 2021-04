Jest kandydat na następcę Haalanda! To syn legendy futbolu

Na początku kwietnia Mino Raiola i Alf-Inge Haaland, ojciec napastnika Borussii, wylądowali w Hiszpanii i spotkali się z przedstawicielami Barcelony i Realu Madryt. Gerard Romero z katalońskiego radia "RAC1" poinformował, że Raiola domaga się 20 mln euro prowizji dla niego oraz ojca piłkarza, natomiast Haaland miałby zarabiać 30 mln euro za sezon. Włoski agent stwierdził jednak na Twitterze, że jest to "fake news".

Haaland może odejść z Borussii po zakończeniu sezonu. Stanie się to prawdopodobne, jeżeli zespół Edina Terzicia nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Po 27. kolejce Bundesligi BVB zajmuje szóste miejsce z 43 punktami i traci siedem punktów do zajmującego czwartą lokatę Eintrachtu Frankfurt. Brak awansu do Ligi Mistrzów może oznaczać konieczność sprzedaży kilku kluczowych zawodników, z Haalandem i Jadonem Sancho na czele. Norweg jest wyceniany na 180 mln euro.

Jak informuje portal Goal.com, jednym z kandydatów do jego zastąpienia w Dortmundzie jest występujący w Spartaku MoskwaJordan Larsson. Szwed z 12 trafieniami na koncie jest trzecim najlepszym strzelcem Premier Ligi. Lepszy bilans mają tylko Artiom Dziuba oraz Sardar Azmoun z Zenita Sankt Petersburg (po 13). Umowa Larssona ze Spartakiem jest ważna do 30 czerwca 2023 r.

Do tej pory konkurentem w walce o pierwszy skład Borussii dla Haalanda był 16-letni Youssoufa Moukoko. Napastnik teraz zmaga się z urazem stopy i nie zagra do końca sezonu. Syna Henrika Larssona obserwuje także West Ham United, który poszukuje następcy Sebastiena Hallera. Iworyjczyk przeniósł się w styczniu tego roku do Ajaksu Amsterdam za 22,5 mln euro.