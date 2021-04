Gwiazda Bayernu odchodzi, a Hansi Flick: Nikt mi nic nie powiedział

Niemieckie media już od dłuższego czasu spekulowały o odejściu Jerome'a Boatenga z Bayernu Monachium. Główną tego przyczyną był brak informacji na temat ewentualnego przedłużenia kontraktu z zawodnikiem, który obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu. Niemiec był łączony już z kilkoma innymi klubami, ale cały czas miały być też nadzieję na podpisanie nowej umowy. Teraz okazuje się, że wszystko jest już przesądzone.

REKLAMA

Zobacz wideo "Teraz też to zagrało!". Goretzka posłał bombę na wagę zwycięstwa [ELEVEN SPORTS]

Kolejne potężne osłabienie Bayernu w meczu z PSG! Kluczowy piłkarz wypada

Hansi Flick wściekły na informacje o odejściu Boatenga. "Nie chcę więcej o tym mówić"

W poniedziałek magazyn "Kicker" poinformował, że kontrakt Jerome'a Boatenga nie zostanie przedłużony. Taką decyzję podjął zarząd klubu, pomimo tego, że zawodnik był gotowy do negocjacji. Głównym orędownikiem tej decyzji miał być Uli Hoeness. Takie rozwiązanie może dziwić, ponieważ obrońca jest nadal jednym z filarów drużyny z Bawarii.

Dziennikarze "Kickera" zapytali o sytuację z Boatengiem trenera Bayernu, Hansiego Flicka. Szkoleniowiec nie był zadowolony, że taka informacja wypłynęła przed bardzo ważnym, ćwierćfinałowym spotkaniem Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Sugerował też, że nie ma o niczym pojęcia i nikt mu nic o tym nie powiedział. - Nie wiem, czy na pewno nas opuści. Nikt mi nic nie powiedział - mówił Flick cytowany przez "Kickera".

- Bardzo go lubię i przyjemnością jest pracować z takimi ludźmi jak Jerome. Wszyscy wiedzą, jak go cenię. Każdy dostrzega jego jakość. Rozgrywa moim zdaniem bardzo dobry sezon, podobnie jak w zeszłym sezonie. Jest bardzo skoncentrowany na swojej pracy. Dla sztabu szkoleniowego to zawsze dobra rzecz, gdy ma się takich zawodników, którzy są doświadczeni i mają ogromną jakość. Powiedziałem już jednak wszystko i nie chcę więcej o tym mówić. Za kilka tygodni przekonamy się, czy te doniesienia były prawdziwe - dodał Flick.

To już pewne! Legenda Bayernu Monachium musi odejść z klubu po sezonie

Jerome Boateng gra w Bayernie Monachium od 2011 roku. Od tamtej pory rozegrał dla Bawarczyków 354 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zaliczył 25 asyst. W tym sezonie w dalszym ciągu jest bardzo ważnym ogniwem drużyny Hansiego Flicka. Zaliczył 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zaliczył dwa trafienia i jedną asystę.