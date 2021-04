To już pewne! Legenda Bayernu Monachium musi odejść z klubu po sezonie

Do końca obecnego sezonu we wszystkich ligach pozostały niecałe dwa miesiące, a to okres pierwszych decyzji kadrowych. Jak informują niemieckie media, niemal przesądzone jest, że po zakończeniu rozgrywek Bayern Monachium straci jednego ze swoich kluczowych zawodników.

3 Alexander Hassenstein / AP / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl