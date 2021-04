Bayern Monachium ustanowił nowy rekord! Przebili osiągnięcie drużyny Guardioli

Dotychczasowy rekord wynosił 62 mecze z golem we wszystkich rozgrywkach i został ustanowiony w sezonie 2013/2014, jeszcze jak trenerem Bayernu Monachium był Pep Guardiola. Wtedy jego drużyna zdobyła mistrzostwo Niemiec.

Rekord po pięknym golu Goretzki

Dwa tygodnie temu piłkarze Bayernu Monachium strzelając aż cztery gole VFB Stuttgart wyrównali rekord drużyny Guardioli. By go pokonać musieli trafić do siatki w trudnym, wyjazdowym starciu z wiceliderem rozgrywek RB Lipsk. Udało im się to już w pierwszej połowie tego pojedynku. W 38. minucie mistrzowie Niemiec dopięli swego po pięknej, zespołowej akcji. Joshua Kimmich dograł górną piłkę w pole karne do Thomasa Muellera, ten zwiódł obrońce, podał do wbiegającego Leona Goretzki, a ten strzelił pięknie w okienko z 11 metrów. Bramkarz Lipska nawet nie drgnął.

W efekcie to był 62 mecz z rzędu, w którym Bayern strzelił przynajmniej jednego gola.