Thomas Mueller o kontuzji Roberta Lewandowskiego: Nadal jestem w dobrym nastroju

Robert Lewandowski rozgrzał w ostatnich dniach opinię publiczną w naszym kraju. Napastnik doznał kontuzji kolana w wygranym 3:0 meczu reprezentacji Polski z Andorą. Z tego powodu nie mógł zagrać w bardzo ważnym spotkaniu z Anglią na Wembley, który nasz reprezentacja przegrała ostatecznie 1:2. Początkowo lekarz polskiej kadry postawił diagnozę, która mówiła o 5-10 dni przerwy. Później lekarz klubowy Bayernu stwierdził, że konieczna będzie dłuższa pauza, trwająca około czterech tygodni - jednak w piątek "Kicker" poinformował, że Lewandowski teoretycznie może wrócić do gry już 13 kwietnia w meczu Ligi Mistrzów z PSG.

Pomimo nowych, dających nadzieję informacji dotyczących powrotu Lewandowskiego pewne jest, że napastnika zabraknie w najbliższym spotkaniu ligowym Bayernu z RB Lipsk. Jest to o tyle bolesne dla Bawarczyków, że to spotkanie może zadecydować o mistrzostwie Niemiec. Drużyna Hansiego Flicka będzie musiała jednak zrobić co tylko może, aby zastąpić jakoś swojego najlepszego zawodnika. Partner Lewandowskiego z ataku, Thomas Mueller jest pewny, że są w stanie to zrobić.

- Wciąż mamy bardzo dobre opcje w ofensywie i różne warianty składu. Z pewnością mecz ułoży się inaczej, niż gdyby był "Lewy". Ale nadal jestem w dobrym nastroju. Zawsze będą kontuzje, także w tych niewygodnych momentach - powiedział Niemiec w wywiadzie opublikowanym na stronie klubowej. - Nie mamy w tylko jednego gracza o wielkich umiejętnościach drużynie. Mamy ich wielu. Chcemy wyciągnąć jak najwięcej do powrotu Lewandowskiego - stwierdził Mueller, który także odniósł się do tego jak świetnie rozumieją się z Polakiem na boisku. - Lewandowski i ja gramy razem od około 7 lat. Mamy pewne połączenie i zrozumienie. To nie jest korzyść dla nas ani dla mojej gry, ponieważ zawsze szukam Lewandowskiego na boisku. Teraz muszę znaleźć innego gracza lub sam wcielić się w rolę gracza, który będzie dostawał te piłki - oznajmił niemiecki piłkarz.

Thomas Mueller gra w pierwszym zespole Bayernu Monachium od 2009 roku. Wcześniej występował w drużynach młodzieżowych. Obecnie rozgrywa jeden ze swoich najlepszych sezonów w karierze. Do tej pory rozegrał 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 13 bramek i zaliczył 17 asyst. Ma na swoim koncie także 100 meczów i 38 goli w barwach reprezentacji Niemiec, z którą w 2014 roku zdobył mistrzostwo świata.