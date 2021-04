Bayern Monachium nigdy nie był tak zależny od Roberta Lewandowskiego! Miażdżąca statystyka

Przerwa Roberta Lewandowskiego spowodowana kontuzją to potężny cios dla Bayernu Monachium tuż przed sobotnim meczem na szczycie z RB Lipsk. Najlepszy piłkarz świata zeszłego roku w tym sezonie również błyszczał formą, zdobywając 42 bramki w 36 występach. Do strzeleckiego dorobku Lewandowskiego należy też dodać osiem asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Kontuzja Lewandowskiego. Jak duży problem ma Bayern?

Lewandowski niezastąpiony dla Bayernu

Portal Onefootball.com przeprowadził analizę tego, jak od występów i skuteczności Polaka uzależnieni są mistrzowie Niemiec. Widać na niej jak na dłoni, że Lewandowski jest Bayernowi niezbędny i niezastąpiony. Poza sezonem 2014/15, który był pierwszym sezonem Lewandowskiego w klubie z Monachium, strzelał on co najmniej 31 procent wszystkich goli zespołu. W obecnych rozgrywkach jest to aż 45 procent!

Lewandowski może wcześniej wrócić do gry! "Na pewno nie cztery tygodnie"

W ostatnich latach Bayern nie był aż tak uzależniony od bramek jednego piłkarza. Portal Onefootball.com przytacza sezon 2012/13, gdy mistrzowie Niemiec zdobyli potrójną koronę. W tamtych rozgrywkach bramkowy wkład żadnego z zawodników nie przekroczył 16 procent. Mario Mandzukić, który był wtedy najskuteczniejszym piłkarzem Bayernu, strzelił 15 procent wszystkich goli zespołu, a sezon później liczba ta urosła do 19 procent.

Obecny wkład Lewandowskiego w skuteczność Bayernu ociera się o rekordy Bundesligi. Jedynymi piłkarzami w historii, którzy przekroczyli próg 50 procent udziału we wszystkich golach swoich drużyn byli Papiss Demba Cisse, który w sezonie 2010/11 zdobył 22 z 41 bramek w lidze dla Freiburga oraz Theofanis Gekas, który w tych samych rozgrywkach strzelił 16 z 31 goli dla Eintrachtu Frankfurt.

Lewandowski strzela gole i zapewnia punkty

Portal Onefootball.com zwraca też uwagę na liczbę punktów, jaką zapewniły Bayernowi gole Lewandowskiego. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko te trafienia, które przeważały o wyniku meczu, to od momentu transferu Polaka mistrzowie Niemiec zawdzięczają mu średnio 12 punktów na sezon. W obecnych rozgrywkach jest to aż 20 punktów z 61 dotychczas zdobytych.

"Odrzuciliśmy ogromne oferty za Lewandowskiego. Robert przyznał mi rację"

Z innej strony do tematu podeszła oficjalna strona internetowa Bundesligi, która chciała udowodnić, że Bayern może sobie radzić bez Lewandowskiego. Od 2014 roku Polak opuścił zaledwie 15 z 230 meczów ligowych. Bayern wygrał aż 11 z nich, 3 zremisował i doznał 1 porażki. Było to na koniec sezonu 2014/15, gdy zespół przegrał z Bayerem Leverkusen, ale był już pewny mistrzowskiego tytułu.

Mecz RB Lipsk - Bayern Monachium w sobotę o godz. 18:30. Relacja na żywo na Sport.pl.