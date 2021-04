"Kicker" już wie, kto zastąpi Roberta Lewandowskiego w ataku Bayernu

Robert Lewandowski uszkodził więzadło poboczne w prawym kolanie w meczu z Andorą w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Wstępna diagnoza, opublikowana przez Polski Związek Piłki Nożnej, zakładała od 5 do 10 dni przerwy. Po badaniach zorganizowanych przez Bayern Monachium stwierdzono, że przerwa Lewandowskiego potrwa nawet cztery tygodnie. Magazyn „Kicker” podał, że napastnik może wrócić do gry zdecydowanie wcześniej. Poinformował też, kto go zastąpi w meczu z RB Lipsk.

Serge Gnabry zastępcą Roberta Lewandowskiego. Polak chce wrócić na rewanż z Paris Saint-Germain

Trener Hans-Dieter Flick musi wybrać zastępcę Roberta Lewandowskiego spośród trzech zawodników: Thomasa Muellera, Erica-Maxime'a Choupo-Motinga oraz Serge’a Gnabry’ego. Jedynie Choupo-Moting z tego zestawienia jest formalnie środkowym napastnikiem. Według informacji "Kickera", Flick zdecyduje się jednak na byłego piłkarza Arsenalu.

Za Gnabrym przemawia fakt, że w meczu reprezentacji Niemiec z Rumunią (1:0) w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze grał na tej pozycji i strzelił gola. Jego elastyczność sprawia, że może w trakcie meczu zamieniać się pozycjami z Thomasem Muellerem i może wprowadzać dodatkowy element zaskoczenia. W takiej sytuacji na skrzydłach zagrają Leroy Sane oraz Kingsley Coman.

"Kicker" podaje, że Robert Lewandowski chce wrócić zdecydowanie szybciej do gry. Polak planuje uwinąć się z rekonwalescencją w przeciągu dwóch tygodni. To by oznaczało, że wystąpi w spotkaniu rewanżowym z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, który zostanie rozegrany 13 kwietnia.