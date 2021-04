Uli Hoeness ostro o polskiej diagnozie Lewandowskiego! "Klub ponosi konsekwencje"

Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu eliminacji do mistrzostw świata w Katarze przeciwko reprezentacji Andory. Napastnik zdobył wówczas dwie bramki i przyczynił się do wygranej 3:0. W miniony poniedziałek PZPN poinformował, że Lewandowski uszkodził więzadło poboczne w prawym kolanie i jego przerwa potrwa od 5 do 10 dni. Ten scenariusz się nie sprawdził, a Bayern Monachium poinformował, że Lewandowski będzie pauzował około czterech tygodni.

Uli Hoeness krytykuje lekarzy reprezentacji Polski. "W przypadku urazów na kadrze to klub ponosi konsekwencje"

Brak Roberta Lewandowskiego znacznie zmniejsza szanse Bayernu Monachium w najbliższym spotkaniu z RB Lipsk, ale też w dwumeczu Ligi Mistrzów z Paris-Saint Germain. Honorowy prezes Bayernu, Uli Hoeness, stwierdził na łamach niemieckiej telewizji RTL, że nie ma co się przywiązywać do diagnozy podanej przez klub. – Nie myślę za dużo o takich prognozach. Musimy poczekać i zobaczyć, jak będzie rozwijać się uraz Lewandowskiego. Jeden trwa dwa lub trzy tygodnie, a drugi nawet sześć. Możemy tylko czekać, niemniej jest to dla nas wielki kłopot – powiedział.

Wstępna diagnoza Jacka Jaroszewskiego podczas zgrupowania reprezentacji Polski wyraźnie zirytowała Uliego Hoenessa. Prezes zwraca uwagę na to, że lekarze reprezentacji często bagatelizują urazy. – Jeśli piłkarz dozna kontuzji na zgrupowaniu reprezentacji, to lekarze zawsze ją lekceważą. W takiej sytuacji to wyłącznie klub ponosi konsekwencje – dodał.

W najbliższą sobotę Bayern Monachium zmierzy się w meczu 27. kolejki Bundesligi z RB Lipsk. Według "Kickera", Roberta Lewandowskiego w tym spotkaniu zastąpi Serge Gnabry. Bayern jest liderem tabeli z 61 punktami i ma cztery punkty przewagi nad zespołem z Lipska.