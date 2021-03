Roy Makaay o Robercie Lewandowskim: To nieprawdopodobne

Do momentu kontuzji z meczu z Andorą (3:0) Robert Lewandowski grał sezon życia. Polak był o włos od pobicia rekordu Gerda Muellera. – Teraz wyzwanie stało się znacznie trudniejsze – zauważa Roy Makaay, legendarny snajper Bayernu, w rozmowie z Goal.com. Polak będzie miał trzy lub cztery spotkania na strzelenie przynajmniej sześciu goli. – Na świecie jest niewielu ludzi, którzy mogą to zrobić. Lewandowski jest jednym z nich, ale trochę przygasł, gdy usłyszał diagnozę – powiedział Sport.pl Christian Falk, znany dziennikarz "Sport BILD-a".

Roy Makaay żałuje, że nigdy nie mógł zagrać z Robertem Lewandowskim

– Absencja Lewandowskiego to spory problem dla Bayernu. Zastąpienie go nie będzie łatwe i plan taktyczny trzeba będzie dostosowywać do rywala, pamiętając na przykład, że Serge Gnabry jest szybszy niż Eric Maxim Choupo-Moting – twierdzi Makaay, który nie ukrywa jednak, że Polaka nie będzie dało się zastąpić.

– Dla mnie, w ostatnich latach Robert był najlepszym środkowym napastnikiem na świecie. I dalej nim jest. To nieprawdopodobne, co on robi w polu karnym i poza nim – zachwyca się Holender. Dziś 45-letni Makaay twierdzi, że żałuje, iż nie miał możliwości gry z Lewandowskim, z którym "stworzyłby z zabójczy duet". Napastnik dodaje też, że decyzję o transferze Erlinga Haalanda pozostawia dyrektorom Bayernu, jednocześnie zaznaczając: – Lewandowski nigdzie się nie wybiera, a ma przed sobą jeszcze kilka lat gry na najwyższym poziomie.

Roy Makaay: Bayern Monachium jest jak jedna, wielka rodzina

W rozmowie z Goal.com Makaay, który zajmuje się m.in. browarnictwem, przyznał, że za czasów gry w Bayernie regularnie pił z kolegami w autobusie "pszeniczne piwko lub dwa". Makaay ujawnił, że finalizacja transferu do Monachium przeciągała się ze względu na trudne negocjacje z Deportivo, w barwach którego grał Juan Carlos Valeron - najlepszy piłkarz, z jakim Roy kiedykolwiek grał. – Bayern jest jak wielka rodzina – przekonuje 45-latek, przypominając, że Uli Hoeness organizował specjalne obiady, na które piłkarze przychodzili z rodzinami i integrowali się z kolegami z zespołu.