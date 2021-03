Nowe informacje ws. kontuzji Lewandowskiego. Niemcy ocenili szanse na grę w hicie

W poniedziałek PZPN poinformował, że Robert Lewandowski doznał kontuzji w meczu Polska – Andora w eliminacjach do MŚ w Katarze. Uraz kolana wykluczył go z środkowego meczu przeciwko Anglii. Polak ma wrócić do klubu i tam przechodzić leczenie. Według wstępnych prognoz, jego przerwa ma potrwać od pięciu do dziesięciu dni.

Ta wiadomość bardzo zmartwiła wszystkich w Bayernie. Kontuzja Lewandowskiego przyszła bowiem w najgorszym możliwym momencie. Zespół "Lewego" w sobotę zmierzy się w meczu na szczycie Bundesligi z RB Lipsk, natomiast w środę do Monachium przyjedzie PSG, aby rozegrać ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Uli Hoeness wyznał w niemieckich mediach, że na wieść o kontuzji Lewandowskiego "serce mu stanęło". Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę, że i bez kontuzji Polaka trener Hansi Flick ma problemy kadrowe na skutek kartek i kontuzji.

Robert Lewandowski zagra z Lipskiem? "Chce spróbować wszystkiego"

Informacja o tym, że przerwa potrwa "od pięciu do dziesięciu dni" oznacza, że występ Lewandowskiego w obu najbliższych meczach nie jest całkowicie wykluczony, choć stoi pod dużym znakiem zapytania. Dziennikarz "Bild", Tobi Altschaeffl, poinformował, że są szanse na występ najskuteczniejszego piłkarza Bayernu w meczu z wiceliderem z Lipska. – Jest nadzieja dla Bayernu przed meczem z RB Lipsk. Szanse na sobotni występ Lewandowskiego szacuje się 50:50. Napastnik chce spróbować wszystkiego, aby tylko znaleźć się na boisku – czytamy w tweecie.

Robert Lewandowski to najlepszy strzelec Bayernu w tym sezonie. Polak prezentuję kosmiczną formę. W tym sezonie ligowym strzelił dla swojego zespołu 35 bramek w 25 meczach. Brakuje mu pięciu trafień do wyrównania rekordu Gerda Muellera w liczbie strzelonych goli w jednym sezonie Bundesligi.