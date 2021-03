Kontuzja Lewandowskiego wielkim problemem dla Bayernu. Niemieckie media wymieniają alternatywy

Reprezentacja Polski wygrała w ostatnim spotkaniu eliminacji MŚ z Andorą 3:0, a dwie bramki w meczu zdobył Robert Lewandowski. Mimo to o kapitanie reprezentacji Polski więcej mówi się w kontekście 63. minuty meczu, w której 32-latek opuścił boisko z powodu kontuzji. Napastnik doznał urazu więzadeł pobocznych w kolanie. Teraz wraca do Monachium, gdzie przejdzie dalsze badania. - Jak to zobaczyłem, aż serce mi stanęło - skomentował sytuację prezes Bayernu Monachium, Uli Hoeness.

REKLAMA

Zobacz wideo "Sousa po raz drugi nie trafił z ustawieniem. To była orka na ugorze"

Wiadomo już, że reprezentacja Polski poleci do Londynu na mecz z Anglią bez kapitana - Roberta Lewandowskiego. W ten sposób napastnik nie pogłębi swojego urazu i zdaje się to być jedyna rozsądna decyzja, o czym w rozmowie ze Sport.pl zapewniał Maciej Tabiszewski, ortopeda i były lekarz Legii. Niemieckie media tymczasem wybiegają w przyszłość analizując dyspozycję 32-latka na mecz z RB Lipsk.

Trzy zakażenia w reprezentacji Polski! "Jeden z członków sztabu ma objawy. Czekamy na kolejne testy" [Sekcja Piłkarska #83]

Jak podkreśla niemiecki "Kicker", w bieżącym sezonie RB Lipsk jest jedynym klubem Bundesligi, któremu Robert Lewandowski nie strzelił jeszcze gola. Polak punktował przeciwko każdemu z szesnastu pozostałych drużyn. Gdyby napastnik Bayernu Monachium nie mógł zagrać w najbliższą niedzielę, gazeta wymienia trzy alternatywy, z których skorzystać może Hansi Flick. "Dostępne opcje to: Serge Gnabry, Thomas Mueller i Eric Maxim Choupo-Moting" - czytamy w artykule.

Lewandowskiego kopią zawsze. "Chyba nie powinien grać w żadnym meczu"

W jakim ustawieniu musiałby wtedy wyjść Bayern na mecz z Lipskiem? Według "Kickera" na skrzydłach zagraliby Kingsley Coman i Leroy Sane, natomiast Mueller i Gnabry mogliby wymiennie występować na pozycji numer 9 i 10. Gdyby natomiast Flick postawił na Choupo-Motinga, Bayern mógłby "zachować swoją podstawową strukturę bez dalszych zmian".