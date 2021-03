Niemcy sprawdzili, że najwolniejszymi piłkarzami w Bundeslidze są dwaj Polacy

To nie jest udany sezon dla Łukasza Piszczka. Polak, m.in. w związku z problemami zdrowotnymi, stracił miejsce w podstawowej jedenastce Borussii Dortmund. W tym sezonie rozegrał ledwie 449 minut w jedenastu meczach, w tym zaledwie 55 minut w Bundeslidze. Ale nie przeszkodziło to Niemcom w umieszczeniu go na czele rankingu najwolniejszych graczy ich ligi.

Łukasz Piszczek i Marcin Kamiński najwolniejszymi piłkarzami w Bundeslidze

Listę, którą otwiera Piszczek, przygotowano na podstawie oficjalnych danych Bundesligi. Aby się na niej znaleźć, trzeba było spełnić dwa kryteria – być zawodnikiem z pola i rozegrać minimum 45 minut w Bundeslidze. Piszczkowi zmierzono prędkość 27,27 km/h. Nikt w niemieckiej ekstraklasie tak wolno nie biegał. Drugie miejsce w rankingu zajmuje Marcin Kamiński (VfB Stuttgart) – 27,72 km/h, a tuż za jego plecami melduje się Rocco Reitz z Borussii Monchengladbach (27,77 km/h).

Piszczek po zakończeniu sezonu wróci do Polski

Piszczek ostatni raz na boisku przebywał 2 lutego, gdy rozegrał 120 minut w meczu BVB z Paderborn (3:2 po dogr.) w 1/8 finału Pucharu Niemiec. Od tego czasu defensor albo przebywał w gabinetach lekarskich, albo na ławce rezerwowych. Polak zapowiadał, że po zakończeniu sezonu, gdy wygaśnie jego kontrakt z BVB, skończy z profesjonalnym futbolem. Ma dołączyć do swojego klubu LKS Goczałkowice-Zdrój.