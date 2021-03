Z trzeciej ligi hiszpańskiej do Bundesligi. Xabi Alonso wraca do Niemiec

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Christiana Falka z niemieckiego "BILD-a", Xabi Alonso przejąłby posadę trenera Borussii Moenchengladbach w czerwcu 2021 roku. Do tego czasu szkoleniowcem zespołu pozostanie Marco Rose, którego kontrakt wygasa dopiero po sezonie 2021/22.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski strzelił 34. gola w tym sezonie! [ELEVEN SPORTS]

Xabi Alonso zostanie nowym trenerem Borussii M'gladbach. Media: Hiszpan zaakceptował ofertę

Wszystko wskazuje na to, że Borussia Moenchengladbach i Xabi Alonso doszli do porozumienia w sprawie nawiązania współpracy po bieżącym sezonie Bundesligi. Informacje potwierdza gazeta "The Guardian" oraz Christian Falk, który na swoim Twitterze opublikował zdjęcie Hiszpana.

PRAWDA. Witamy ponownie w Niemczech Xabi Alonso!

- podpisał post dziennikarz "Sport BILD"

Do czasu przejęcia stanowiska obecnego trenera Borussii M'gladbach - Marco Rose - Xabi Alonso pozostanie trenerem drugiego zespołu Realu Sociedad, w którym pracuje od lipca 2019 roku. Hiszpan pozostanie w klubie do końca swojego kontraktu, który wygasa z końcem bieżącego sezonu. Aktualnie Real Sociedad B po 19 kolejkach zajmuje miejsce lidera w trzeciej lidze hiszpańskiej.

Robert Lewandowski odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę. "Nasz bohaterze narodowy"

Borussia Moenchengladbach bierze niedoświadczonego trenera? "Jesteśmy na ostatniej prostej, mamy jasną wizję"

Planem Borussii Moenchengladbach na bieżący sezon była walka o miejsce w Bundeslidze gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Na początku 2021 roku zespół Marco Rose utrzymywał fenomenalną passę ośmiu meczów bez porażki, jednak po tym czasie nastąpił nagły spadek formy. Nie licząc ostatniej wygranej z Schalke 04 (3:0) Borussia przegrała osiem z dziewięciu spotkań, w tym poniosła siedem porażek z rzędu.

Wyniki zespołu skłoniły władze klubu do zmiany trenera. - Odbyłem wiele rozmów i jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy już na ostatniej prostej do domu, mamy jasną wizję - mówił Max Eberl, dyrektor sportowy M'gladbach. Klub wciąż nie wydał oficjalnego oświadczenia ws. nawiązania współpracy z Xabim Alonso.

Najlepszy mecz Herthy w tym sezonie! Bayer rozbity. Piątek ma spory problem

Niemieckie media podkreślają, że 39-letni Hiszpan jest "w dużej mierze niedoświadczony jako trener". Z kolei jako piłkarz zdobywał najważniejsze trofea. Xabi Alonso dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów (2005 z Liverpoolem, 2014 z Realem Madryt), trzykrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec z Bayernem Monachium oraz Puchar Niemiec w 2016 roku. W reprezentacji Hiszpanii został mistrzem Europy w 2008 i 2012 roku, a w 2010 roku mistrzem świata podczas Mundialu w RPA.