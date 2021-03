Gigantyczna przewaga Lewandowskiego nad Messim i Ronaldo

Dla wielu napastników byłby to występ historyczny. Ale dla Roberta Lewandowskiego był to po prostu kolejny dzień w biurze. Napastnik popisał się hat-trickiem w starciu z VfB Stuttgart (4:0) i zbliża się do pobicia historycznego rekordu Gerda Muellera. W Bundeslidze 32-latek ma już 35 goli w 25 występach. Do przebicia "Der Bombera" brakuje mu już tylko sześciu trafień i będzie miał na to osiem występów.

Robert Lewandowski jest teraz w doskonałej pozycji, by zdobyć Złotego Buta. Polski napastnik ma już 12 bramek przewagi nad Leo Messim i Cristiano Ronaldo, co przekłada się na 24 punkty różnicy na korzyść piłkarza Bayernu Monachium. Jeśli Polak pozostanie w tak doskonałej dyspozycji, nikt nie będzie w stanie mu zagrozić w tej klasyfikacji.

Czołówka klasyfikacji Złotego Buta:

1. Robert Lewandowski - 70 punktów (35 bramek)

2. Leo Messi - 46 pkt. (23)

Cristiano Ronaldo - 46 pkt. (23)

4. Andre Silva - 42 pkt. (21)

Erling Haaland - 42 pkt. (21)

Robert Lewandowski już w ubiegłym sezonie mógł wygrać w klasyfikacji Złotego Buta. Wówczas zajął 2. miejsce, mając strzelonych 34 goli. Jego dorobek mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie urazy, które eliminowały go z gry w kilku spotkaniach. Ostatecznie przegrał o dwie bramki z Ciro Immobile z Lazio.

Teraz Lewandowski pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski i weźmie udział w trzech spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze - z Węgrami, Andorą i Anglią. Pierwsze z nich już w czwartek, 25 marca o godzinie 20:45 w Budapeszcie. Relacja na żywo na Sport.pl