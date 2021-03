Rywal Lewandowskiego ma na niego oko. Wskazał sekret Polaka

Robert Lewandowski w weekend dał kolejny imponujący popis swoich umiejętności. Polak skompletował hat-trick w wygranym przez Bayern 4:0 spotkaniu 26. kolejki Bundesligi z VfB Stuttgart. Po tym meczu kapitan reprezentacji Polski ma już na koncie 35 bramek w tym sezonie Bundesligi i jest o krok od wyrównania rekordu Gerda Muellera z sezonu 1971/72.

Zobacz wideo Bayern rozgromił Stuttgart! Hat-trick Lewandowskiego [ELEVEN SPORTS]

Robert Lewandowski bije rekord za rekordem i kontynuuje świetną passę z zeszłego sezonu, w którym zdobył nagrodę dla najlepszego piłkarza na świecie. Dzięki temu Polak jest wzorem dla wielu innych napastników. Jednym z takich piłkarzy jest zawodnik RB Lipsk, Alexander Sorloth.

Norweg udzielił niedawno wywiadu stronie bundesliga.com, w którym opowiedział, co mu imponuje w Lewandowskim. - Jaki jest jego sekret? To chyba wie tylko on sam. Widać, że zawsze jest głodny, nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Niektórzy gracze, jeśli zdobędą hat-tricka, w następnym meczu trochę się rozluźnią, ale widać w nim to, że zawsze jest głodny bramek - powiedział 25-latek - Kiedy oglądam mecze Bayernu, zawsze staram się mieć oko na jego ruchy w polu karnym. Jest naprawdę dobry w uciekaniu od obrońców. To nie są duże ruchy, ale detale robią różnicę. Takie drobne rzeczy staram się dostrzec i robię również w mojej grze - dodał.

Sorloth przyznał, że inspiracją jest dla niego także jego rodak Erling Haaland, który robi ostatnio furorę w Borussii Dortmund. - Myślę, że on i Martin Odegaard pokazują, że młodzi norwescy zawodnicy mogą być na najwyższym poziomie i dobrze sobie radzić. Na pewno są inspirującymi postaciami - zakończył.

Alexander Sorloth jest zawodnikiem RB Lipsk od września 2020 roku. Wcześniej reprezentował barwy między innymi angielskiego Crystal Palace czy belgijskiego Gent. W tym sezonie wystąpił we wszystkich rozgrywkach w 29 spotkaniach, w których zaliczył cztrery bramki i trzy asysty. Ma na swoim koncie także 27 występów w reprezentacji Norwegii, w których zdobył dziewięć goli.