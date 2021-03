To już robi się nudne. Lewandowski znów najlepszy! Gnabry nie ma wątpliwości

- Bardzo Robertowi kibicuję i bardzo się cieszę, że jest tak blisko rekordu Gerda Muellera - mówił dziennikarzowi Sport.pl, Łukaszowi Jachimiakowi Jan Furtok, czyli przez lata najlepszy polski strzelec w historii Bundesligi. Teraz swoje rekordy w Niemczech śrubuje już jednak Robert Lewandowski. I poluje na ten najbardziej prestiżowy.

Gerd Mueller zdobył aż 40 goli w jednym sezonie i do tej pory nikt nie przebił jego osiągnięcia. Jednak teraz, żeby przeskoczyć legendarnego Niemca, Lewandowski nie musi nawet strzelać co mecz. Do końca sezonu pozostało osiem spotkań w Bundeslidze, a Polak traci do Muellera tylko pięć goli.

Pomógł mu w tym świetny występ w sobotnim meczu przeciwko VfB Stuttgart, w którym strzelił hat-tricka. Ze względu na to spotkanie został wybrany do jedenastki kolejki "Bildu" oraz "Kickera", a także władze Bundesligi ogłosiły go najlepszym zawodnikiem 26. serii meczów ligi niemieckiej w tym sezonie.

W sprawie rekordu Gerda Muellera przekonany o tym, że Lewandowski go pobije jest jeden z jego kolegów z drużyny. - To pewne, że Lewy go pobije. Nie ważne, ile jeszcze meczów potrzebuje. Najważniejszy jest fakt, że to zrobi - wskazał Serge Gnabry cytowany przez "Bild".

"Jego głód goli nie odpuszcza. Już jest drugim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi, pobił swój życiowy wynik i rekord obcokrajowców pod względem bramek strzelonych w trakcie jednego sezonu" - dodają dziennikarze "Bilda". Kolejną szansę na trafienia w Bundeslidze Lewandowski będzie miał jednak dopiero w kwietniu, gdy Bayern 3 kwietnia zmierzy się z RB Lipsk.

Teraz Lewandowski pojedzie na zgrupowanie reprezentacji Polski i weźmie udział w trzech spotkaniach eliminacji do mistrzostw świata w Katarze - z Węgrami, Andorą i Anglią. Pierwsze z nich już w czwartek, 25 marca o godzinie 20:45 w Budapeszcie. Relacja na żywo na Sport.pl.