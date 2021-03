Rummenigge wyjaśnił przyszłość Flicka w Bayernie. "To jest fakt"

9 marca 2021 roku Joachim Loew na konferencji prasowej poinformował, że zakończy pracę w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec po EURO 2020. W niemieckich mediach pojawiły się nazwiska jego potencjalnych następców. Jednym z nich był Hans-Dieter Flick, który obecnie odpowiada za wyniki Bayernu Monachium. Do plotek odniósł się prezes Karl-Heinz Rummenigge.

Hans-Dieter Flick nie obejmie reprezentacji Niemiec. Rummenigge: Obiecał mi to prezes DFB

Prezes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge, udzielił wywiadu niemieckiej gazecie "Welt am Sonntag", w którym wypowiedział się na temat przyszłości Hansa-Dietera Flicka. Jest pewny, że trener wypełni kontrakt podpisany do 30 czerwca 2023 roku. – W rozmowie telefonicznej prezes DFB, Fritz Keller, obiecał mi, że nie złoży oferty Flickowi. Hans-Dieter pozostanie w Bayernie i to jest fakt, przekazałem mu swoją decyzję. Chcemy dokończyć to, co zawarliśmy w umowie – powiedział Rummenigge.

Niemiec został zapytany też o sytuację między trenerem a dyrektorem sportowym Bayernu, Hasanem Salihamidziciem. Kilka tygodni temu w autokarze zirytowany Flick miał powiedzieć do Bośniaka, aby ten "stulił pysk", o czym pisaliśmy na Sport.pl. Zdaniem prezesa, nie ma tu żadnych powodów do niepokoju. – Ja takie rzeczy nazywam sprawami rodzinnymi. Pod tym względem nie przewyższamy rodziny królewskiej w Anglii. Bayern to wielka rodzina. To, co dzieje się w rodzinie, w niej zostaje. Współpraca Flicka i Salihamidzicia sprawiła, że wygraliśmy sześć trofeów – dodał.

Bayern Monachium po wygranej z Vfb Stuttgart (4:0) pozostaje liderem Bundesligi i utrzymuje przewagę czterech punktów nad RB Lipsk. 3 kwietnia tego roku to właśnie te zespoły spotkają się ze sobą w 27. kolejce ligi niemieckiej.