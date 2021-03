"To było niesamowite" - Lewandowski skomentował hat-trick w meczu z VfB Stuttgart

Bayern Monachium pokonał na Allianz Arenie 4:0 VfB Stuttgart w meczu 26. kolejki Bundesligi. Trzy gole dla Bawarczyków zdobył Robert Lewandowski, a jedno trafienie dołożył Serge Gnabry. Mecz mógł ułożyć się zupełnie inaczej po tym jak już w 12. minucie za bardzo ostry faul z boiska został wyrzucony obrońca Bawarczyków Alphonso Davies. Drużyna ze Stuttgartu nie potrafiła tego jednak wykorzystać, a Bayern pokazał, że nawet w niepełnym składzie jest w stanie wygrywać.

Robert Lewandowski dzięki trzem kolejnym zdobytym bramkom w Bundeslidze zbliżył się na odległość zaledwie pięciu trafień do wyrównania rekordu Gerda Muellera. Polak sprawił, że zdobycie 40 goli w tym sezonie Bundesligi jest coraz bardziej możliwe. Szczególnie że do rozegrania zostało Bayernowi jeszcze aż osiem spotkań i przy takim tempie strzelania kapitan reprezentacji Polski powinien być w stanie nawet pobić rekord ustanowiony w sezonie 1971/72. Oprócz tego Lewandowski w tym meczu pobił także inne rekordy. Przede wszystkim ma w tej chwili w Bundeslidze już 35 goli, czyli o jednego więcej niż zdobył w swoim najlepszym sezonie 2019/20. Oprócz tego pobił również swój rekord w klasyfikacji kanadyjskiej, ale także ma na koncie najwięcej bramek po 26. kolejkach. Do tej pory rekord należał też do Gerda Muellera i wynosił 31. trafień.

Robert Lewandowski podsumował spotkanie ze Stuttgartem zaraz po zakończeniu spotkania w rozmowie z oficjalnym kanałem Bundesligi. - Po czerwonej kartce wiedzieliśmy, że zmieni się obraz tego spotkania. Pierwsze minuty w naszym wykonaniu były słabe, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że musimy się wziąć za siebie i mocniej nacisnąć rywali. Mieliśmy z przodu więcej miejsca, dzięki czemu mogliśmy sobie kreować sytuacje. Zdobyliśmy cztery gole, to było niesamowite - przyznał Polak.

Opowiedział też na pytanie o sam rekord Gerda Muellera. - Zostało nam kilka spotkań, także w Lidze Mistrzów, a granie co kilka dni nie jest łatwe. O tym też muszę myśleć. Oczywiście chcę zdobywać bramki, ale o samym rekordzie nie myślę, bo nie chcę na sobie wywierać zbyt dużej presji. Chcę się skupić na pracy - uspokajał - To duże wyzwanie, aby być gotowym w każdym meczu. Zawsze czuję głód bramek. Kiedy jesteś na boisku, zawsze starasz się dać z siebie wszystko.

Bayern w następnej kolejce ligowej zmierzy się z bezpośrednim rywalem w walce o tytuł mistrzowski, RB Lipsk. Lewandowski skomentował także to spotkanie. - Dla nas to będzie spotkanie, w którym musimy pokazać, kto jest lepszy i kto będzie na pierwszym miejscu. Chcemy zagrać z nimi naszą piłkę. Jeśli uda nam się zwyciężyć, to zrobimy ważny krok w stronę mistrzostwa - zakończył Polak.

