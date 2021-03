Bayern w dziesiątkę strzelił trzy gole w sześć minut! Hat-trick Lewandowskiego

Mecz w Monachium zaczął się dla Bayernu źle. VfB Stuttgart nie tylko tworzył lepsze okazje, ale od 12. minuty grał też z przewagą jednego zawodnika. Za brutalny faul na Wataru Endo z boiska wyleciał Alphonso Davies. Chociaż sędzia początkowo ukarał Kanadyjczyka żółtą kartką, to po analizie VAR zmienił decyzję i pokazał zawodnikowi czerwoną kartkę.

Był to przełomowy moment w meczu. Moment, w którym Bayern zaczął grać kapitalnie. Zaledwie 11 minut po czerwonej kartce dla Daviesa Bawarczycy prowadzili bowiem aż 3:0! Popis mistrzów Niemiec w 18. minucie rozpoczął Robert Lewandowski, który uprzedził rywala w polu karnym i z kilku metrów zamienił na bramkę podanie Serge'a Gnabry'ego.

Popis Bayernu, popis Lewandowskiego

Chwilę później Bayern popisał się cudowną akcją kombinacyjną. Popis duetu Thomas Mueller - Leroy Sane strzałem z bliska wykończył Gnabry. Nim piłkarze VfB Stuttgart otrząsnęli się po stracie drugiego gola, stracili kolejnego. Z prawej strony dośrodkował Mueller, a Lewandowski podwyższył na 3:0 fenomenalnym uderzeniem głową. Bayern w sześć minut strzelił trzy gole!

W 39. minucie Polak trafił raz jeszcze. Kapitan reprezentacji Polski wpadł w pole karne gości, wykorzystał błąd obrońców i mocnym strzałem w dolny róg skompletował hat-tricka, strzelając gola numer cztery dla Bayernu.

Robert Lewandowski samodzielnym wiceliderem klasyfikacji wszech czasów

Po przerwie mecz był dużo spokojniejszy. Chociaż zawodnicy VfB Stuttgart szukali szans na honorowe gole, to lepsze okazje stwarzał Bayern. Najpierw po indywidualnej akcji niecelnie uderzył Nicklas Suele, a w 63. minucie świetną szansę zmarnował Lewandowski. Polak dostał podanie z prawej strony od Benjamina Pavarda, jednak mimo że był sam kilka metrów przed bramką, to uderzył nad poprzeczką. Była to ostatnia szansa Lewandowskiego, który z boiska zszedł w 70. minucie, zastąpiony przez Erica Maxima Choupo-Motinga.

Po 26 kolejkach Bundesligi Bayern prowadzi w tabeli z 61 punktami. Zespół Hansiego Flicka ma cztery punkty przewagi nad RB Lipsk, z którym zagra zaraz po przerwie na mecze reprezentacji. Do hitu w Bundeslidze dojdzie 3 kwietnia o 18:30. VfB Stuttgart zajmuje 8. miejsce w tabeli z 36 punktami.