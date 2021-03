Robert Lewandowski samodzielnym wiceliderem klasyfikacji wszech czasów

Bayern Monachium demoluje Stuttgart. Po pierwszej połowie Bawarczycy prowadzą 4:0, a Robert Lewandowski skompletował hat-trick (relacje live możecie śledzić TU). Tym samym Polak zdobył już 35 bramek w sezonie Bundesligi, więc pobił swój dotychczasowy rekord strzelecki w jednym sezonie Bundesligi (34). Przed sobą ma kolejny rekord. W sezonie 1971/72 Gerd Mueller strzelił 40 goli w lidze. Legenda niemieckiego futbolu ma wciąż wielką przewagę nad Lewandowskim w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Ale RL9 w każdym meczu udowadnia, że 94 gole straty nie są nierealne do pobicia. Polak ma 32 lata i zapowiada, że jest w stanie grać przez kolejnych pięć, sześć sezonów.

Klasyfikacja historyczna strzelców Bundesligi

Gerd Mueller - 365 goli Robert Lewandowski - 271 Klaus Fischer - 268 Jupp Heynckes - 220 Manfred Burgsmueller - 212

