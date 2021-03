Haaland zastąpi Lewandowskiego w Bayernie? "Jest gotowy na kolejny krok w karierze"

Lothar Matthaeus niejednokrotnie porównywał Erlinga Haalanda z Robertem Lewandowskim. - W Borussii Haaland jest traktowany, jak Lewandowski w Bayernie: piłkarz, który nie jest wyłącznie od strzelania, ale odpowiada za prowadzenie zespołu w ofensywie. W takim wieku jest liderem. Jest gotowy na kolejny krok w karierze - mówił. Teraz były reprezentant Niemiec zapytał Polaka, kogo widzi w roli swego następcy.

Erling Haaland mógłby zastąpić Lewandowskiego w Bayernie?

- Pytanie brzmi: kto będzie gotowy w momencie, gdy naprawdę opuszczę Bayern? W tej chwili grają tam świetni napastnicy. Nie jestem w stanie dziś wskazać mojego idealnego następcy - stwierdził Lewandowski. W kontekście samego Erlinga Haalanda napastnik Bayernu Monachium dodał: - Jest teraz piłkarzem Borussii Dortmund. Nie wiem nic o jego planach na przyszłość. Jedyne, co mogę powiedzieć, to że jest bardzo dobrym zawodnikiem.

Mimo to Matthaeus dopytał Lewandowskiego czy wie coś o planach transferowych władz Bayernu wobec Haalanda. - To pytanie do naszego zarządu. To ich tajemnica. Nie znam wszystkich szczegółów - oznajmił dyplomatycznie 32-latek.

Wiadomo natomiast, że Robert Lewandowski nie zamierza w najbliższym czasie kończyć kariery w Bayernie. Obecny kontrakt reprezentanta Polski obowiązuje do końca czerwca 2023 r. - Czuję się lepiej niż jak miałem 26 czy 27 lat. Pracowałem nad ciałem, teraz mam więcej doświadczenia - dodał napastnik.

Głos w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy zabrał także Oliver Kahn. - Dlaczego nie mielibyśmy o tym myśleć? Obecnie nie martwimy się o transfer nowego napastnika, bo na tej pozycji mamy najlepszego piłkarza na świecie - skwitował w rozmowie z "Kickerem" dyrektor wykonawczy Bayernu Monachium.