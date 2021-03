"Futbol byłby szalony!" - niebanalne pochwały od Juergena Kloppa dla Lewandowskiego

Z okazji 60. urodzin magazyn "Sport BILD" oddał swoje łamy Lotharowi Matthaeusowi. Były piłkarz Bayernu Monachium czy Interu Mediolan z tej okazji przeprowadził wywiady wideo z trenerem Liverpoolu, Juergenem Kloppem oraz napastnikiem mistrza Niemiec, Robertem Lewandowskim. Obaj Panowie mieli okazję ze sobą pracować w latach 2010-2014 i zdaniem Kloppa Polak jest najlepszym piłkarzem, z jakim pracował.

Zobacz wideo Gol Roberta Lewandowskiego w meczu z Werderem [ELEVEN SPORTS]

Juergen Klopp chwali Roberta Lewandowskiego. Nie pracował z lepszym piłkarzem od reprezentanta Polski

Na łamach niemieckiego magazynu "Sport BILD" Lothar Matthaeus porozmawiał z Juergenem Kloppem na temat obecnego sezonu w wykonaniu Liverpoolu oraz napastnika Bayernu Monachium, Roberta Lewandowskiego. Polak, zdaniem Kloppa, jest najlepszym piłkarzem, który z nim pracował. – Gdyby każdy piłkarz rozwijał się tak, jak Lewandowski od momentu, gdy go obserwowałem w Lechu, to futbol byłby szalony. Robert wykonał każdy krok, aby stać się maszyną do strzelania goli. Chcę mu, ale też innym zawodnikom podziękować, bo on sprawił, że wygląda to tak, jakbym ja był bardzo dobrym trenerem. To najlepszy piłkarz, jakiego trenowałem. Niezwykłe, jak wydobył potencjał, który był w nim – powiedział Klopp.

Mimo awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Juergen Klopp nie jest zadowolony z występów swojego zespołu, głównie w Premier League. Jego zdaniem Liverpool nie zakończy sezonu w pierwszej czwórce, gwarantującej udział w tych rozgrywkach w przyszłym sezonie. – Lubię być optymistą, ale moim zdaniem pierwsza czwórka dla nas jest prawie niemożliwa. Mamy problem ze skutecznością przez cały sezon, a przeciwnicy nie potrzebują wiele, żeby nam strzelić gola. Popełniamy szalone błędy w defensywie. W klubie jednak nikt w nikogo nie wątpi. Brak Ligi Mistrzów to duże straty finansowe, pewnie w wielu topowych zespołach moja posada byłaby podważana. Ale jeśli już odejdę, to robię sobie rok przerwy – dodał.

Juergen Klopp odniósł się do wątku z reprezentacją Niemiec. Wskazał następcę Joachima Loewa

9 marca 2021 roku Joachim Loew zapowiedział zakończenie pracy w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Tamtejsze media tego samego dnia zaczęły łączyć z tą posadą Hansa-Dietera Flicka, ale też Juergena Kloppa. Trener Liverpoolu skomentował te doniesienia i wykluczył przejęcie reprezentacji po EURO 2020. Zapytany o kwestię reprezentacji w rozmowie z Matthaeusem, doprecyzował swoje zdanie. – W żadnym momencie nie powiedziałem, że nie chcę objąć reprezentacji. Powiedziałem, że nie mogę, a to jest stosowna różnica – odpowiedział Klopp.

Były trener Borussii Dortmund zdradził, kogo chciałby zobaczyć na tym stanowisku. Mowa o Ralfie Rangnicku, który w ostatnich dniach jest łączony z objęciem posady trenera i dyrektora sportowego Schalke 04. – Ralf Rangnick to niezwykły trener, szczególnie dla niemieckiego związku. Mógłby naciskać na wiele rzeczy, myśli nieszablonowo. Byłby bardzo dobrym wyborem – skwitował.