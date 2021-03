Lewandowski mówi, gdzie może zakończyć karierę. "Bardzo dobrze to sobie wyobrażam"

Z okazji 60. urodzin legendy Bundesligi, Lothara Matthaeusa, "Bild" powierzył mu na jeden dzień pracę w roli redaktora naczelnego. Były piłkarz m.in. Bayernu Monachium wykorzystał ten czas, aby porozmawiać z Juergenem Kloppem oraz Robertem Lewandowskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Gol Roberta Lewandowskiego w meczu z Werderem [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski: "Czuję się lepiej niż wtedy jak miałem 26 lat"

W rozmowie z Matthaeusem Polski napastnik zdradził swoje plany na przyszłość, a także skomentował swoją aktualną formę. – Czuję się lepiej niż jak miałem 26 czy 27 lat. Pracowałem nad swoim ciałem, teraz mam więcej doświadczenia. Jestem lepszym piłkarzem niż sześć lat temu. Wierzę, że utrzymam się na tym poziomie jeszcze kilka lat – mówi 32-latek.

Co on zrobił?! Kuriozalny gol dla Realu Madryt w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Utrzymanie formy będzie ważne, skoro Lewandowski chce pozostać jeszcze długo w Bayernie, a taki jest jego cel. Jak sam mówi, możliwe jest, że to właśnie w Bawarii zakończy karierę na najwyższym poziomie. – Bardzo dobrze mogę sobie wyobrazić taki scenariusz. Czuję się dobrze, mam dobre relacje z kolegami z drużyny. Mentalność zespołu jest taka, że cały czas patrzy się do przodu, szuka się czegoś więcej i pozostaje się głodnym sukcesów. Gdy coś działa dobrze, nie ma sensu tego zmieniać – twierdzi Lewandowski, którego kontrakt z Bayernem wygasa w czerwcu 2023 roku. Niedawno członek zarządu Bayernu, Oliver Kahn, zdradził, że klub myśli nad przedłużeniem umowy.

Lewandowski został też zapytany o jego ewentualne przejście do MLS. Pod koniec lutego wypowiedział się o tej lidze twierdząc, że dużo o niej wie, bo rozmawia z występującymi tam piłkarzami. – Wyjazd do USA? To zależy od tego, na jakim poziomie będę mógł grać i co będzie w mojej głowie. Na razie o tym nie myślałem – krótko powiedział "Lewy".

Co z występem Lewandowskiego w meczu z Anglią? Flick nie pozostawia wątpliwości

Juergen Klopp: Lewandowski to najlepszy piłkarz, z jakim pracowałem

O Lewandowskim wypowiedział się też Juergen Klopp, z którym również rozmawiał Matthaeus. Trener Liverpoolu pracował z Lewandowskim w latach 2010-2014, kiedy obaj byli w Borussii Dortmund. – Lewandowski to najlepszy piłkarz, z jakim pracowałem. To niesamowite ile wyciągnął ze swojego potencjału. Gdyby każdy piłkarz się tak rozwijał, to futbol byłby niewiarygodny. Obrońcy wygrywaliby wszystkie pojedynki, boczni obrońcy i skrzydłowi dogrywali precyzyjnie, pomocnicy byliby znakomici w pojedynkach – twierdzi Juergen Klopp.

- Lewandowski zrobił wszystko, co było trzeba, żeby być maszyną do strzelania bramek. Wie, jak się zachować w każdej sytuacji. Chciałbym mu podziękować, bo dzięki niemu i innym piłkarzom wygląda to tak, jakbym był dobrym trenerem – dodał niemiecki szkoleniowiec.

Robert Lewandowski notuje fantastyczny sezon. Trwa pościg Polaka za wieloletnim rekordem Bundesligi. W sezonie 1971/72 Gerd Mueller strzelił 40 goli w jednym sezonie. Lewandowski aktualnie ma 32 bramki na koncie i jeszcze dziewięć spotkań, aby dogonić legendę niemieckiej piłki.