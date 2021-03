Robert Lewandowski może pobić jeszcze wspanialszy rekord niż 40 goli Muellera. "Jak najbardziej możliwe"

W niemieckiej prasie niemal codziennie pojawiają się opinie ekspertów i byłych piłkarzy dot. formy Roberta Lewandowskiego, który ściga rekord wszech czasów w liczbie zdobytych bramek należący do Gerda Muellera - 40 goli w sezonie 1971/72. Polak ma obecnie już 32 i brakuje mu tylko ośmiu do wyrównania nieprawdopodobnego osiągnięcia legendarnego niemieckiego napastnika.

Niemcy ujawnili sekret Roberta Lewandowskiego. Ale wcale nie jest najlepszy

W minioną sobotę Polak przegonił na liście najlepszych strzelców wszech czasów Bundesligi Klausa Fischera, zdobywcę 268 goli. Lewandowski ma dokładnie taką samą liczbę, ale potrzebował do tego zdecydowanie mniej spotkań niż Niemiec. Przed Lewandowskim jest już tylko Gerd Mueller, który ma na koncie 365 bramek na poziomie Bundesligi.

Klaus Fischer postanowił zabrać głos nt. Lewandowskiego. Były niemiecki napastnik na łamach "Sueddeutsche Zeitung" stwierdził, że gracz Bayernu jest w stanie wyprzedzić Gerda Muellera w klasyfikacji wszech czasów. - Jeśli Lewandowski nie dozna kontuzji - a wielcy gracze nie doznają kontuzji, ponieważ są w dobrej formie - to jest to jak najbardziej możliwe. Ronaldo ma 36 lat i wciąż gra na najwyższym poziomie - stwierdził Fischer.

- Uderza głową, lewą i prawą nogą. On może to zrobić - dodał Fischer, wskazując, że Lewandowski jest również w stanie pobić rekord strzelecki w Bundeslidze w ciągu jednego sezonu.

Wcześniej polskiego napastnika komplementował Lothar Matthaeus, który wypowiadał się w podobnym tonie do Fischera. - Postawiłbym bardzo dużo pieniędzy na to, że Robert Lewandowski pobije ten rekord i to nie tylko ze względu na jakość "Lewego", ale także styl gry Bayernu - przyznał Matthaeus.

Przewiduje również, że reprezentant Polski w tym sezonie zdobędzie co najmniej 41 goli. - Lewandowski miał dziewięć strzałów w meczu z Borussią Dortmund i trzy z nich zamienił na bramki. To szaleństwo, co on wyrabia. Kiedy strzela zawsze jest niebezpieczny dla rywala. Do tego wykonuje rzuty karne. Lewy zdobędzie co najmniej 41 bramek w tym sezonie Bundesligi - dodał mistrz świata z RFN z 1990 roku.

W obecnym sezonie Lewandowski zdobył aż 38 bramek w 34 meczach we wszystkich rozgrywkach i zanotował osiem asyst.