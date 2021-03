Franck Ribery coraz bliżej zmiany klubu! Ma odejść z Fiorentiny

W styczniu tego roku Franck Ribery został zapytany przez niemiecką gazetę "Bild" o swoją przyszłość. Nie wykluczył on powrotu do Niemiec. – W tej chwili myślę tylko o Fiorentinie, czuję się tu ważny, ale nie wykluczam, że zechcę wrócić do Bundesligi. Granie przy pustych trybunach nie jest satysfakcjonujące, tęsknię za kibicami – mówił Ribery. Jego kontrakt z Fiorentiną jest ważny tylko do końca sezonu 2020/2021.

Zobacz wideo Dusan Vlahović zdobywa gola po asyście Bartłomieja Drągowskiego [ELEVEN SPORTS]

Jak informuje mediolańska "La Gazzetta dello Sport", Franck Ribery nie przedłuży kontraktu z Fiorentiną i odejdzie latem tego roku z klubu. Rozważa on powrót do Niemiec i kilka klubów miało już wyrazić chęć podpisania kontraktu, natomiast na razie nie wiadomo, o jakich zespołach mowa. W lidze niemieckiej Ribery grał w Bayernie Monachium w latach 2007-2019. Łącznie wystąpił w 425 oficjalnych spotkaniach, w których zdobył 124 bramki i zanotował 182 asysty.

"La Gazzetta dello Sport" podaje, że piłkarzem interesuje się też AC Monza, występująca na poziomie Serie B. Prezesem tego klubu jest Silvio Berlusconi, który ma nadzieję na awans na poziom Serie A po raz pierwszy w swojej historii. W barwach Monzy występuje Kevin Prince-Boateng, który występował z Riberym we Fiorentinie w pierwszej części sezonu 2019/2020.

W lutym tego roku na temat tego zawodnika w wywiadzie dla portalu "Goal" wypowiedział się Adriano Galliani. – Taki pomysł powstał w wyniku głębokiej przyjaźni, która łączy Kevina i Francka. Jeśli awansujemy do Serie A, to będziemy o nim myśleć – powiedział dyrektor generalny Monzy. Franck Ribery w tym sezonie zagrał w 20 meczach ligowych, w których strzelił jednego gola i zanotował sześć asyst.