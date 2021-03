Kara finansowa dla piłkarza Bayernu. W 2020 roku za to samo ukarano Roberta Lewandowskiego

Bayern Monachium jest związany kontraktem z marką Audi do 2029 roku. Z tego powodu zawodnicy są zobowiązani do przyjeżdżania do ośrodka treningowego lub na stadion samochodami tej marki. W 2020 roku Robert Lewandowski i Niklas Suele przyjechali na Sabener Strasse samochodami marki Ferrari, przez co złamali klubowy regulamin i musieli zapłacić karę.

Duża kara finansowa dla Kingsleya Comana. Rok temu za podobny czyn został ukarany Lewandowski

Jak informują dziennikarze "Sport BILD", Kingsley Coman przyjechał na trening Bayernu Monachium Mercedesem AMG i nie został wpuszczony na podziemny parking przez stewarda. Zawodnik musiał zaparkować przy Sabener Strasse. Francuz otrzymał od klubu karę w wysokości 50 tysięcy euro.

Prezes Bayernu Monachium, Karl-Heinz Rummenigge w styczniu 2020 roku zakazał piłkarzom przyjeżdżania na treningi lub mecze samochodami innych marek. Przy podróżach na spotkania biznesowe piłkarze mają używać samochodów marki Audi lub grupy Volkswagen.