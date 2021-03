Gikiewicz lepszy od Neuera! Polak czwartym piłkarzem Bundesligi

Rafał Gikiewicz już na początku spotkania powstrzymał Floriana Neuhausa, który przegrał z Polakiem pojedynek sam na sam. Pod koniec pierwszej części gry Polak popisał się świetną interwencją po strzale Valentino Lazaro. W 38. minucie Lars Stindl z ekipy Moenchengladbach fatalnie wykonał rzut karny, posyłając piłkę obok słupka. Była to już trzecia jedenastka niewykorzystana przez graczy rywali w obecnym sezonie Bundesligi, gdy w bramce Augsburga stał Gikiewicz.

Tak dobry występ Rafała Gikiewicza sprawił, że Polak zasłużył na ogromne wyróżnienie. Bramkarz Augsburga został wybrany przez "Kickera" zawodnikiem tygodnia w Bundeslidze, a także znalazł się w najlepszej jedenastce 25. kolejki ligi niemieckiej z notą "1,5", gdzie "1" oznacza klasę światową, a "6" występ poniżej krytyki.

Gikiewicz lepszy od Neuera. Jest czwarty w Bundeslidze!

Jakby tego było mało, Gikiewicz wyprzedził Manuela Neuera i został liderem rankingu "Kickera" pod względem przyznawanych not w sezonie 2020/21! Po 25. kolejkach Polak ma średnią "2,72", a bramkarz Bayernu Monachium "2,74". To nie wszystko, bo Gikiewicz zajmuje ex aequo 4. miejsce w rankingu niemieckiego dziennika z Joshuą Kimmichem (Bayern), biorąc pod uwagę wszystkich piłkarzy Bundesligi. Liderem zestawienia jest Robert Lewandowski - średnia ocen "2,52". Polski napastnik wyprzedza Andreja Kramaricia z Hoffenheim - "2,63" i Leona Goretzkę z Bayernu - "2,71".

Alexander Nuebel ma dosyć ciągłego siedzenia na ławce i poprosił władze Bayernu o wypożyczenie. Gdyby Nuebel odszedł, Bayern byłby zmuszony do pozyskania innego bramkarza. Jednym z kandydatów jest właśnie Gikiewicz. Argumentem za pozyskaniem Polaka, oprócz poziomu sportowego, ma być niska cena. Bayern nie chce przepłacać za zmiennika dla Neuera, a Gikiewicz jest wyceniany przez Transfermarkt na 1,5 miliona euro. Jego kontrakt wygasa latem 2022 roku.

- Polak jest jednym z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze. W rankingu obronionych strzałów jest drugi za Stefanem Ortegą (89 obronionych uderzeń). Po dwóch udanych latach w Unionie Berlin 33-latek imponuje także w barwach Augsburga. Jego osobowość i profesjonalizm tworzą dobrą mieszankę -– czytamy na łamach sport1.de. – Pozostaje tylko pytanie, czy ambitny, dobrze spisujący się bramkarz zgodzi się na pozycję zmiennika – dodano.

