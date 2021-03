Legenda nie ma wątpliwości ws. Lewandowskiego i rekordu Muellera. "To szaleństwo"

Lothar Matthaeus jest przekonany, że Robert Lewandowski pobije rekord goli w jednym sezonie w Bundeslidze. W sezonie 1971/1972 Gerda Mueller zdobył 40 bramek. Polskiemu napastnikowi do jego wyrównania brakuje ośmiu trafień. Brakowałby mniej, ale Polak co prawda strzelił bramkę, ale też zmarnował kilka sytuacji, w sobotnim wygranym wyjazdowym meczu z Werderem Brema 3:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Zmarnowane sytuacje Roberta Lewandowskiego w meczu z Werderem [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski nie dograł meczu do końca. Thomas Mueller skomentował zmianę Polaka

"Lewandowski zdobędzie co najmniej 41 goli"

- Postawiłbym bardzo dużo pieniędzy na to, że Robert Lewandowski pobije ten rekord i to nie tylko ze względu na jakość "Lewego", ale także styl gry Bayernu - przyznaje Lothar Matthaeus.

Przewiduje również, że reprezentant Polski w tym sezonie zdobędzie co najmniej 41 goli. - Lewandowski miał dziewięć strzałów w meczu z Borussią Dortmund i trzy z nich zamienił na bramki. To szaleństwo, co on wyrabia. Kiedy strzela zawsze jest niebezpieczny dla rywala. Do tego wykonuje rzuty karne. Lewy zdobędzie co najmniej 41 bramek w tym sezonie Bundesligi - dodaje mistrz świata z RFN z 1990 roku.

To nie pierwszy raz, kiedy Matthaeus bardzo chwali Lewandowskiego. - Lewandowski nie jest już tylko najlepszym numerem „9” na świecie. Robert jest po prostu najbardziej kompletnym i najlepszym piłkarzem globu - powiedział Matthaeus w ubiegłym roku dla Skysport.de. Wtedy również mówił, że Polak zdobędzie Złotą Piłkę. - Jeśli to się nie wydarzy, to już nigdy nie uwierzę w nic FIFIE - mówił Lothar Matthaeus. - Nie możesz zrobić więcej niż on, co jeszcze niby dało się zrobić? On wygrał wszystko, co mógł w tym roku. Messi nie wygrał nic z Barceloną - wskazał Niemiec cytowany przez telewizję "Sky Sports".