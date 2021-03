Flick wyjaśnił tajemnicę butów Roberta Lewandowskiego. "To jego decyzja"

Bayern Monachium pokonał w sobotę na wyjeździe 3:1 Werder Brema. Robert Lewandowski strzelił w tym meczu jednego gola i został wiceliderem klasyfikacji strzelców wszech czasów Bundesligi. Tylko jednego, bo aż trzykrotnie obijał słupki i poprzeczkę. Dla Polaka był to już 32. gol w tym sezonie, ale obok gola i pogoni za legendarnym rekordem Gerda Muellera niemieckie media zwracają uwagę na buty, w których Lewandowski zagrał w spotkaniu z Werderem.

Hansi Flick o butach Roberta Lewandowskiego

A nawet nie tyle zagrał, ile zaczął, bo Lewandowski wybiegł na boisko w żółto-czarnych korkach Pumy (modelu Future Z 1.1 Netfit FG/AG, w którym gra ostatnio m.in. Neymar). W szatni je zmienił, bo przerwie miał już inne buty. Bardziej wszystkim opatrzone: czarno-czerwone firmy Nike, a więc firmy, z którą był związany praktycznie przez całą zagraniczną karierę. Piszemy praktycznie, bo niedawno Antoni Partum na Sport.pl informował, że jego kontrakt z Nike jest już nieważny, wygasł w 2020 roku.

Jeśli chodzi o buty, Lewandowski od dłuższego czasu sprawdza różne modele. Niemieckie media zauważają jednak, że jeszcze nie zdarzyło mu się ich zmieniać w przerwie, co zrobił właśnie w sobotnim meczu z Werderem i o co po meczu zapytany został nawet Hansi Flick. - On na treningu nosi Pumę i Nike. Widocznie w przerwie uznał, że woli grać w tych drugich. To jego decyzja. Ja zauważyłem to tylko dlatego, że te pierwsze są żółte, a te drugie nie, więc po przerwie ten kolor już nie rzucał mi się w oczy - powiedział trener Bayernu.

Lewandowski to jedna z kilku gwiazd, które nie przedłużyły ostatnio umowy z amerykańską firmą. Nowych sponsorów mają - bądź szukają - Neymar, Sergio Ramos, Raphael Varane, Marco Asensio, Leroy Sane, Thiago Alcantara czy Raheem Sterling.