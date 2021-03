"Kicker" wątpi, czy Lewandowski dogoni Muellera. Media piszą o jeszcze jednym rekordzie Polaka

Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Werder Brema 3:1 w sobotnim meczu 25. kolejki Bundesligi. Robert Lewandowski strzelił tylko jednego gola i został wiceliderem klasyfikacji strzelców wszech czasów ligi niemieckiej. Tylko jednego, bo aż trzykrotnie trafiał w obramowanie bramki!

- Burzliwy dzień w pracy - tak "Kicker" opisał mecz w wykonaniu Polaka. - Długo miał pecha, ale w końcu mu się udało trafić do siatki. Czy Lewandowski kiedyś dogoni Muellera, autora 365 goli? Wątpliwe, ale nie można go wykluczyć. Na liście strzelców wszech czasów Lewandowski zrównał się z legendą Schalke Klausem Fisherem, który osiągnął 268 goli, ale potrzebował na to 535 spotkań, a Polak "tylko" 345 - pisze "Kicker".

- Polak już w pierwszej minucie otrzymał mocny cios od Topraka, po którym głośno krzyknął, a medycy musieli mu opatrzyć zaczerwienione lewe oko. Długo szukał 32. bramki w sezonie, bo trafiał w poprzeczkę dwa razy i raz w słupek, ale w końcu mu się udało. Strzelał gole przeciwko 16 z 17 drużyn, z którymi mierzy się Bayern. To rekord ligi, który wcześniej osiągnął już w poprzednim sezonie. Takich osiągnięciem mógł pochwalić się także Ailton w sezonie 2003/4 i Gerd Mueller (1966/67, 1969/70) - donosi "Abendzeitung Muenchen".

Z kolei "Bild" zauważa, że pierwszy raz od dawna Polak założył buty Pumy, a nie jak zwykle Nike. Warto przypomnieć, że niedawno Lewandowskiemu wygasł kontrakt z amerykańską firmą. Dlaczego najlepszy piłkarz świata rozstał się z tym sponsorem akurat wtedy, gdy wspiął się na szczyt? Odpowiedź znajdziecie TU.

Lewandowski tym razem opuścił murawę już w 78. minucie, a zastąpił go Eric Maxim Choupo-Moting. - Nie sądzę, żeby Robert był zły, bo wie o tym, jak jest ważny dla nas. W każdym meczu walczy o swoje bramki, ale jeśli trener mówi, że ma zejść, to schodzi. W przeciwnym razie spowodowałoby to również kłopoty w zespole - skomentował sytuację Thomas Mueller. I to właśnie Niemiec został uznany przez statystyczny serwis "Sofa Score" najlepszym graczem meczu - 8.9. Polak został oceniony na "8.1".

Sytuacja w tabeli

Na 24 godziny mistrzowie Niemiec uzyskali pięciopunktową przewagę nad drugim RB Lipsk, które w niedzielę zmierzy się w bardzo trudnym starciu z Eintrachtem Frankfurt.