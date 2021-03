Deklasacja! Robert Lewandowski odjeżdża rywalom w klasyfikacji sezonu!

Bayern Monachium wygrał 3:1 z Werderem Brema, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Polak mógł mieć więcej trafień, ale dwa razy trafil w poprzeczkę i raz w słupek. Napastnik i tak przeszedł do historii Bundesligi. To była jego 268. bramka w historii niemieckiej ligi. Tym samym zrównał się trafieniami ze słynnym Klausem Fisherem. Na czele klasyfikacji wciąż Gerd Mueller - 365 goli. To była zarazem też 32. bramka w obecnym sezonie. Do rekordu Niemca z sezonu 1971/72 brakuje mu już tylko ośmiu trafień. Chyba już nikt nie wierzy, że Lewandowski może nie zostać królem strzelców ligi. Wystarczy spojrzeć na klasyfikację strzelców.

Gol i pech Lewandowskiego! Rzadko się zdarza, żeby tyle strzelać po słupkach i poprzeczkach w jednym meczu!

Klasyfikacja strzelców Bundesligi:

Lewandowski (Bayern) - 32 gole Haaland (Borussia Dortmund) - 19 Andre Silva (Eintracht Frankfurt) Weghorst (VfL Wolfsburg) - 16 Kramaric (TSG Hoffenheim) - 14 Kalajdzic (VfB Stuttgart) - 12 Wamangituka (VfB Stuttgart) - 11 Mueller (Bayern Monachium) - 10 Stindl (Moenchengladbach) - 10 Alario (Bayer Leverkusen) - 9

Bayern jest liderem Bundesligi i ma pięć punktów przewagi nad RB Lipsk, któe w niedzielę gra z Eintrachtem Frankfurt. Werder jest 12. w tabeli. Do końca sezonu zostało dziewięć meczów.

