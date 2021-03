Robert Lewandowski się nie zatrzymuje! Tak Polak zapisał się w historii piłki nożnej [WIDEO]

Po pierwszej połowie Bayern Monachium prowadził 2:0, a gole strzelali Leon Goretzka i Serge Gnabry. W 67. minucie Robert Lewandowski podwyższył wynik spotkania. W zamieszaniu w polu karnym piłka trafiła pod nogi Polaka, który z najbliższej odległości wpakował ją do siatki.

Polak mógł mieć więcej trafień, ale aż trzykrotnie trafiał w słupek. I choć strzelił tylko jednego gola (w 78. minucie zastąpił go Maxim Choupo-Moting), to i tak przeszedł do historii Bundesligi. To była jego 268. bramka w historii niemieckiej ligi. Tym samym zrównał się trafieniami ze słynnym Klausem Fisherem. Na czele klasyfikacji wciąż Gerd Mueller - 365 goli.

Hansi Flick zastąpi Joachima Loewa? Trener Bayernu zabrał głos w sprawie plotek

To była zarazem też 32. bramka w obecnym sezonie. Do rekordu Niemca z sezonu 1971/72 brakuje mu już tylko ośmiu trafień.

Sytuacja w tabeli

W końcówce meczu rozmiary porażki zmniejszył Niclas Fullkrug, więc Werder ostatecznie przegrał 1:3. Bayern jest liderem Bundesligi i ma pięć punktów przewagi nad RB Lipsk, któe w niedzielę gra z Eintrachtem Frankfurt. Werder jest 12. w tabeli.