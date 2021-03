Kucharski twierdzi, że Anna Lewandowska kłamie i bredzi. "Jeden wielki stek kłamstw"

Od kilku miesięcy trwa konflikt Roberta Lewandowskiego i jego byłego menedżera Cezarego Kucharskiego, który usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec Lewandowskiego i próbę wymuszenia - jak przekonuje prokuratura - 20 milionów euro w zamian za milczenie o rzekomych oszustwach podatkowych Roberta i Anny Lewandowskich.

- Wszystko, co robiłem, było podyktowane zapewnieniem sobie i Lewandowskim spokoju. Ktoś ich jednak naprowadził na szaleńczy pomysł o rzekomym wyłudzeniu i szantażu, mimo że ich prawnicy negocjowali treść porozumienia między nami. Dziś słyszę, że prokurator z prokuratury regionalnej twierdzi, iż na mocy tego porozumienia nie mogłem uzyskać tak wysokich kwot od Roberta Lewandowskiego, jakie padały na spotkaniu. Nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać - mówi "Interii" Cezary Kucharski.

I dodaje: - Nie potrafię wyobrazić sobie teraz spotkania z Lewandowskim. Bo gdzie? W studiu nagrań? Dziś spotkanie ze wspólnikiem, który poszedł na współpracę z prokuraturą w celu uniknięcia rozliczenia się z byłym wspólnikiem, nie miałoby sensu. Prokuratura to dzisiaj "zbrojne ramię" Lewandowskiego. Bałbym się kolejnej prowokacji.

"Lewandowska? Ona też kłamie"

Strach, szczękościsk i utrata laktacji - tak Ania Lewandowska miała cierpieć przez szantaż Kucharskiego. Agent odniósł się do tej sprawy. - Ona też kłamie w zeznaniach. Widać, że jakiś prawnik podpowiedział jej, co ma dokładnie mówić. Ona tam opowiada, że się mnie bała od paru lat, że jestem jakimś nieobliczalnym człowiekiem. Środowisko mnie zna od 30 lat i chyba nie wierzy w takie absurdy. Te brednie o szczękościsku i utracie laktacji zostały dla niej wymyślone i podsunięte, żeby stygmatyzować moją osobę jako tego złego. A przecież to Anna Lewandowska wysyłała mi zdjęcia swojej córki, wysyłała serduszka i zapraszała mnie do Monachium, pisząc do mnie "wujku". A teraz mówi, że bała się mnie od paru lat i zatrudniła ochroniarza, żeby się przede mną chronić? To brednie, co ona mówi, jeden wielki stek kłamstw. Bardzo chciałbym ją zobaczyć, jak to wszystko powtarza przed sądem - irytuje się Kucharski.

"Interia" dopytuje Kucharskiego, czy jeśli okaże się, że piłkarz Bayernu faktycznie kiwał fiskusa, to czy mógł to robić nieświadomie? - Myślę, że tak. Robert jest piłkarzem, natomiast nie ma kompletnie pojęcia o biznesie i jego aspektach prawnych, podatkowych. Jak się rozstawaliśmy, to nie rozróżniał działalności gospodarczej od spółki. Mógł być w jakiś sposób manipulowany - mówi Kucharski. Cały wywiad znajdziecie TU.