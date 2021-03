RB Lipsk przejmuje wielki talent. Wyprzedzili Bayern i BVB. "Jesteśmy zachwyceni"

RB Lipsk słynie z zatrudniania młodych talentów, których Julian Nagelsman potrafi umiejętnie wprowadzać do składu. Wicelider Bundesligi sprowadził kolejnego z nich. To Holender Brian Brobbey, który gra na pozycji napastnika.

- RB Lipsk to świetny klub i świetnie radzi sobie w tym sezonie. Julian Nagelsmann to młody i bardzo dobry trener, od którego wciąż mogę się wiele nauczyć. [...] Naprawdę nie mogę się doczekać występów w nowym zespole. Postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby klub odnosił sukcesy - powiedział Brobbey, cytowany przez oficjalną stronę RB Lipsk.

19-latek podpisał 4-letni kontrakt ważny aż do końca czerwca 2025 roku. Brobbey zadebiutował w Ajaksie 31 października 2020 roku, kiedy wszedł na murawę w 66. minucie w wygranym 5:2 meczu z Fortuną Sittard. Potrzebował zaledwie ośmiu minut, aby zdobyć debiutancką bramkę dla holenderskiego zespołu. W sumie w barwach Ajaksu zagrał 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach tego sezonu i zdobył w nich cztery gole - po dwa w Eredivisie i Lidze Europy.

- Brian Brobbey dokładnie pasuje do profilu RB Lipsk. [...] Brian miał kilka ofert z innych czołowych europejskich klubów. Jesteśmy zachwyceni tym, że zdecydował się na grę dla nas - dodał dyrektor sportowy RB Lipsk, Markus Kroesche.

Holender był łączony wcześniej również z Bayernem Monachium, Bayerem Leverkusen i Borussią Dortmund. Brobbey jest wychowankiem Ajaksu. Najpierw trenował i grał w młodzieżowych drużynach holenderskiego klubu. Występował również w młodzieżowej reprezentacjach Holandii i strzelił w sumie 26 bramek w 37 meczach. Napastnik ma na koncie dwa tytuły mistrza Europy zdobyte z Holandią U-17 w 2018 i 2019 roku.