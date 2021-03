"Bild": Bayern ma faworyta do zastąpienia Flicka. Ulubieniec Salihamidzicia

We wtorek DFB poinformowała, że po Euro 2020 dojdzie do zakończenia współpracy z obecnym selekcjonerem niemieckiej kadry Joachimem Loewem. Trener sam miał poprosić o wcześniejsze rozwiązanie obowiązującego do końca 2022 roku kontraktu. Od razu po tej informacji w mediach ruszyła giełda nazwisk ewentualnych następców 61-latka.

Wśród potencjalnych następców Loewa wymieniano Juergena Kloppa oraz Hansiego Flicka. Pierwszy ze szkoleniowców zdążył już zaprzeczyć plotkom. - Czy będę latem dostępny do objęcia stanowiska trenera reprezentacji Niemiec? Nie. Po lecie? Też nie. To prosta sytuacja. Zostały mi jeszcze trzy lata w Liverpoolu - tak Klopp skomentował doniesienia o ewentualnym zastąpieniu Loewa.

Flick do kadry, Nagelsmann do Bayernu?

Do sprawy tak stanowczo nie odniósł się Flick, co podsyciło plotki w niemieckich mediach. "Bild" poszedł nawet krok dalej i poinformował już, kto może zostać następcą Flicka w Bayernie Monachium, jeśli ten zdecyduje się objąć niemiecką kadrę.

Według dziennika kolejnym trenerem mistrzów Niemiec zostałby Julian Nagelsmann. Hasan Salihamidzić, czyli dyrektor sportowy Bayernu, jest fanem obecnego trenera RB Lipsk, a i sam Nagelsmann widzi w Bawarczykach kolejny krok w swojej karierze.

Decydujące słowo należeć będzie jednak do prezesa Bayernu - Karla-Heinza Rummenigge. Ten jest bardzo zadowolony z pracy Flicka i na razie nie wyobraża sobie, by zespół mógł mieć nowego trenera. Podobnie do sprawy podchodzi RB Lipsk, z którym Nagelsmanna wiąże kontrakt do 2023 roku. To wszystko to jednak teoria i kto wie, jak potoczyłyby się sprawy, gdyby niemiecka kadra rzeczywiście wezwała Flicka.