"Gol marzenie" Lewandowskiego. Polak zachwycił swoim trafieniem [WIDEO]

Niemieckie media oceniły występ Roberta Lewandowskiego w meczu Bayernu Monachium z Arminią Bielefed (3:3). Arminia po niespełna 40 minutach gry prowadziła 2:0. Sygnał do odrabiania strat dał Robert Lewandowski - popisał się pięknym trafieniem. W drugiej połowie spotkania kapitan reprezentacji Polski otrzymał piłkę od Davida Alaby w polu karnym rywala, przyjął ją na klatkę piersiową, a następnie wykończył wolejem, czym pokonał Stefana Ortegę. Bramka napastnika Bayernu została okrzyknięta przez kibiców Bundesligi trafieniem lutego. Gola możecie obejrzeć poniżej:

REKLAMA

Zobacz wideo Niemieckie media oceniły tę bramkę Lewandowskiego jako "gol marzenie" [ELEVEN SPORTS]

Lewandowski z golem miesiąca. Bayern tylko zremisował z Arminią

Część niemieckich mediów opisała to trafienie Roberta Lewandowskiego "golem marzenie". Zwróciła jednocześnie uwagę na to, że Polak nie pomógł zespołowi w pierwszej połowie meczu. "Kompletnie wyłączony w pierwszej połowie, przywrócił Bayern do gry w wielkim stylu. Ogólnie znacznie lepszy w drugich 45 minutach" - czytamy w "Abendzeitung".

Drugi najlepszy strzelec w historii Bundesligi o Lewandowskim. On już wie!

Lewandowski o krok od pobicia historycznego rekordu Muellera

Robert Lewandowski jest najbardziej bramkostrzelnym napastnikiem Bundesligi. Piłkarz Bayernu Monachium ma na koncie 31 goli po 24 rozegranych meczach. Reprezentantowi Polski zostało jedynie dziewięć trafień do rekordu Gerda Muellera (40 goli) z sezonu 1971/72. Jeśli 32-latek będzie strzelał ze średnią gol na mecz, pobije fenomenalny rekord strzelecki.

10 lat, dwa tryplety i koniec! Kluczowy piłkarz Bayernu Monachum odchodzi

- Jeśli ominą go kontuzje, to Lewandowski zdobędzie więcej niż 40 bramek. Ma dziesięć kolejek, a jego liczby są imponujące - powiedziała legenda Schalke 04, Klaus Fischer. Do końca sezonu pozostało 10 kolejek. W następnym spotkaniu Robert Lewandowski w Bayernie Monachium zmierzy się z Werderem Brema.