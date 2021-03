10 lat, dwa tryplety i koniec! Kluczowy piłkarz Bayernu Monachum odchodzi

W połowie lutego tego roku David Alaba poinformował na konferencji prasowej, że nie przedłuży umowy z Bayernem Monachium i odejdzie z klubu z końcem tego sezonu. Poza Austriakiem w ostatnich tygodniach media spekulowały na temat przyszłości Jerome’a Boatenga. Ponad miesiąc po zamknięciu okna transferowego poznaliśmy decyzję reprezentanta Niemiec.

Jerome Boateng zdecydował. Obrońca odejdzie po tym sezonie z Bayernu Monachium

Jak informuje niemiecki magazyn "Sport BILD", Bayern Monachium nie przedłuży wygasającej umowy z Jeromem Boatengiem. Do tej pory klub nie ustalił daty rozmów z piłkarzem i nic nie wskazuje na to, żeby miały one zostać rozpoczęte w najbliższym czasie. Magazyn zwraca też uwagę na to, że Bayernowi nie podobał się styl życia Boatenga – w 2019 roku prezes Karl-Heinz Rummenigge powiedział publicznie, że "on musi się uspokoić i zejść na ziemię".

Jerome Boateng jest obiektem zainteresowań klubów z Włoch i Anglii. Bayern przygotował się już na odejście jednego ze swoich środkowych obrońców. W miejsce Davida Alaby od 1 lipca dołączy Dayot Upamecano z RB Lipsk, a być może za Boatenga przyjdzie Kalidou Koulibaly z Napoli, o czym pisaliśmy na Sport.pl.

W lipcu 2011 roku zawodnik dołączył do Bayernu za 13,5 miliona euro z Manchesteru City. Od tego czasu zagrał w ponad 350 oficjalnych spotkaniach dla mistrza Niemiec, zdobywając dwa tryplety (mistrzostwo i Puchar Niemiec oraz Liga Mistrzów). Razem z zespołem z Monachium sięgnął po osiem tytułów mistrza Niemiec, pięć Pucharów Niemiec i dwa puchary Ligi Mistrzów. W tym sezonie Boateng zagrał w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę.