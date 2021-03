Krzysztof Piątek ujawnia! Odszedł przez Ibrahimovicia. "Nie wyobrażałem sobie tego"

Kariera Krzysztofa Piątka w ostatnich latach przypominała rollercoaster. Po transferze z Cracovii do Włoch Polak miał fenomenalne pół roku w Genoi, które zaowocowało przenosinami do AC Milan. Jego przygoda z klubem z San Siro potrwała jednak tylko rok. Pod koniec stycznia 2020 roku napastnik przeniósł się do Herthy Berlin, a w rozmowie na kanale "Prawda Futbolu" ujawnił, że zdecydował się na taki krok ze względu na Zlatana Ibrahimovicia.

Krzysztof Piątek o odejściu z Milanu: "Przyszedł Ibrahimović, a ja chciałem grać"

– Nie wiem, czy zabrakło mi cierpliwości. Pewnie tak. Ale przede wszystkim przyszedł Ibrahimović, a ja chciałem grać, by przygotować się do mistrzostw Europy – powiedział Piątek. – Nie wyobrażałem sobie siedzenia na ławce przez 5-6 meczów z rzędu. Gdy "Ibra" zaczyna mecz od początku, to już praktycznie nie schodzi, jedynie w przypadku urazów. Tak to wyglądało. W pierwszych meczach po jego przyjściu nie zagrałem ani minuty. Dostałem szansę w Pucharze Włoch - strzeliłem gola i zanotowałem asystę. Kolejne spotkania przesiedziałem jednak na ławce bez minut. Może zabrakło mi cierpliwości, ale taką podjąłem decyzję – opowiadał snajper.

Zlatan Ibrahimović wraca do kadry. Piątek zdziwiony

Piątek nie ukrywał też zdziwienia powrotem Zlatana do reprezentacji. – Kiedy byłem w Milanie, rozmawiałem z nim, gdy już wiedzieliśmy, że Polska zagra za Szwecją w grupie – ujawnił. – Spytałem go, czy jedzie na Euro. Odparł, że taka impreza już nie dla niego, że ma już swoje lata i że jest dużo młodych chłopaków, którzy powinni się wykazać. Teraz jednak wraca. Widać, że bramki zdobyte w Milanie dodały mu trochę piłkarskiego głodu – ocenił napastnik.

Oferta z Herthy nie była jedyną dla Krzysztofa Piątka

Piątek przeniósł się z Milanu do Herthy, która nie była jedynym zainteresowanym klubem. – Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale Milan otrzymał chyba ofertę z Tohhenhamu w sprawie wypożyczenia mnie na 1,5 roku – ujawnił napastnik reprezentacji Polski. – Wtedy kontuzji doznał Harry Kane i miałem go zastąpić na te pierwsze trzy miesiące. Tak naprawdę jednak Hertha była konkretniejsza. Od razu wyrzuciła duże pieniądze, zaoferowała transfer definitywny i kontrakt na 4,5 roku. Wszystko było poukładane. Ich determinacja była ogromna, to mnie przekonało – ocenił nasz as.

Piątek od ponad roku gra w Hercie, jednak tam nie radzi sobie tak, jak oczekiwał. – Jestem w Hercie, która miała być wielkim klubem. Ten rok nie jest może udany, ale mój kontrakt będzie obowiązywał jeszcze przez cztery lata. W tym czasie sporo może się wydarzyć – przekonywał były gracz KGHM Zagłębia czy Cracovii. W barwach berlińskiego klubu rozegrał 40 meczów, w których zdobył 11 bramek. Jego drużyna zajmuje obecnie dopiero piętnaste miejsce w Bundeslidze. Spadek o jedną pozycję wiązałby się z koniecznością gry w barażach. O dwie, ze spadkiem.

– Nie jest zbyt ciekawie – nie ukrywa 25-latek. – Arminia ma do nas dwa czy trzy punkty straty i jeden zaległy mecz do rozegrania. W tym sezonie gramy o utrzymanie, a były inne założenia, bo mieliśmy walczyć o puchary. Mamy jakość i skład, by to robić, ale ten sezon nas zweryfikował. Mamy 10 finałów, by pokazać, na co zasługuje Hertha. Być może potrzebujemy czasu? W Bundeslidze tak bywa, że gdy drużyny grają razem przy trzy lata, to wszystko wygląda dobrze. My mamy nową drużynę. Ona cały czas się tworzy – uspokajał Piątek.