Wystarczy gol co mecz. Komu jeszcze musi strzelić Lewandowski, by pobić rekord Gerda Muellera?

Robert Lewandowski w sobotnie popołudnie w hicie Bundesligi: Bayern Monachium - Borussia Dortmund znów pokazał, jak genialnym jest piłkarzem. Zdobył hat-tricka (czwartego gola strzelił Leon Goretzka, a dla rywali dwa razy trafił Norweg Erling Haaland), a Bayern wygrał 4:2 (2:2).

Lewandowski coraz bliżej "jednego z największych osiągnięć w historii"

Lewandowski do Muellera traci już tylko 9 goli

Dla Roberta Lewandowskiego były to trafienia numer 29, 30 i 31 w tym sezonie Bundesligi. Do wyrównania historycznego rekordu Niemca Gerda Muellera (40 goli) z sezonu 1971/72 traci zaledwie dziewięć bramek. Do końca rozgrywek pozostało dziesięć kolejek.

W tym tygodniu dziennikarze niemieckiego "Bilda" przeprowadzili symulację ostatnich 11 kolejek ligowych Bundesligi. Z obliczeń gazety wynikało, że Robert Lewandowski zdobędzie w nich aż 15 bramek. Dziennikarze przewidywali, że przynajmniej trzy razy Polak popisze się hat-trickiem. I już w pierwszym meczu, z Borussią Dortmund, reprezentant Polski rzeczywiście strzelił trzy gole (po raz drugi w karierze przeciwko tej drużynie). Eksperci z "Bilda" trochę się pomylili, bo w tym pojedynku przewidzieli jednak dwa trafienia najlepszego piłkarza świata.

Dotychczas Robert Lewandowski w tym sezonie Bundesligi ma średnią 1,34 gola na mecz. Jeśli utrzymałby taką średnią w dziesięciu ostatnich meczach, to oczywiście pobije rekord Muellera. Wystarczy mu jednak, by trafił ze średnią jednej bramki na spotkanie. Wówczas na koniec sezonu będzie miał 41 trafień.

Warto też dodać, że Lewandowski przybliżył się do wyniku Klausa Fischera, który ma na swoim koncie 268 goli w Bundeslidze. Polak ma już 267! Absolutny rekord wszech czasów goli strzelonych w Bundeslidze należy do Gerda Muellera (aż 365).

Lewandowski pobije historyczny rekord Muellera? "Bild" przeprowadził symulację

Rywale Bayernu do końca sezonu: