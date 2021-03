Krzysztof Piątek otrzyma wsparcie na boisku? "Możemy wywierać większy nacisk na rywala"

W ostatnich dniach Piątek narzekał na uraz lewej kostki po meczu z Wolfsburgiem po faulu na nim obrońcy VfL, Marina Pograncicia, który otrzymał za to wejście drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę. "Hertha drży przed kolejną kontuzją" - pisał Bild. Później "Kicker" przekazał, że nie było to jednak nic groźnego i Polak będzie do dyspozycji Pala Dardaia.

Trener Herthy wystawi w podstawowym składzie Piątka i Cordobę na Augsburg

- Krzysztof mógł podjąć decyzję czy wziąć dzień lub dwa wolnego. Ale chciał z nami trenować. Ma siniaka, który nie wygląda dobrze, ale nie chcę go powstrzymywać. Cieszę się, że mam tak ambitnych napastników. Jeśli Jhon będzie zdrowy, to obaj wyjdą w pierwszym składzie - poinformował trener Pal Dardai, cytowany przez "Kickera".

Dyrektor sportowy Herthy, Arne Friedrich, w rozmowie z "Bildem" przyznał, że Piątek środku tygodnia dostał zastrzyki, które uśmierzyły jego ból. - To cud, że był w stanie trenować, a teraz jest zdolny do gry. Otrzymał zastrzyki przeciwbólowe. Można dostrzec u niego wielką ambicję, właśnie takiego potrzebujemy go - przyznał Friedrich.

Węgierski szkoleniowiec Herthy przyznał, że ma plan na mecz, aby obaj napastnicy zagrali razem od pierwszej minuty. - Do tej pory Krzysztof był sam w ataku, ale nie potrafił dobrze trzymać piłek i nie robiliśmy żadnych postępów. Mając obu na boisku, możemy wywierać większy nacisk na rywala. Jhon może trzymać piłkę z przodu i rozprowadzać ją wśród graczy będących obok. Natomiast Piątek musi szukać miejsca wokół niego, aby finalizować akcje - dodał trener Herthy, Pal Dardai.

Piątek grał już z Cordobą w drugiej połowie meczu z Wolfsburgiem, kiedy kontuzji doznali Matheus Cunha i Nemanja Radonić. W jednej z sytuacji polski napastnik był bliski gola. Piłka po jego uderzeniu trafiła w słupek.

W zespole z Berlina lista kontuzjowanych piłkarzy jest coraz dłuższa. Znajdują się na niej już Sami Khedira (uraz łydki), Matheus Cunha (problemy z udem), Nemanja Radonjic (kontuzja przywodziciela), Mathew Leckie (uraz mięśnia uda) i Dedryck Boyata (złamanie śródstopia). Jakby tego było mało, to do treningów wrócili dopiero Marvin Plattenhardt (po kontuzji przywodziciela), Jordan Torunarigha (po kontuzji ścięgna w okolicach biodra) i Javairo Dilrosun (po kontuzji więzadła kolana).

Hertha Berlin znajduje się na 15. miejscu i jest tylko jedną lokatę nad strefą spadkową. Zespół ze stolicy Niemiec ma na swoim koncie tyle samo punktów (18), co 16. w tabeli Arminia Bielefeld. Początek spotkania Herthy z Augsburgiem w sobotę 6 marca o godz. 15:30.