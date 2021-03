Bayern Monachium zatrzymał swój diament! Nowy kontrakt podpisany

Jamal Musiala przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium do końca czerwca 2026 roku! - Teraz wszyscy musimy zadbać o to, by Jamal nadal był otaczany opieką i stawiał czoła wyzwaniom - powiedział dyrektor sportowy Hasan Salihamidzić.

3 AP // Twitter (https://twitter.com/JamalMusiala) Otwórz galerię Na Gazeta.pl