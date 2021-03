Robert Lewandowski zasłużył na pomnik w Monachium? "Jest spadkobiercą Gerda Muellera"

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Kapitan reprezentacji Polski po 22 meczach w lidze ma na koncie 28 goli i walczy o pobicie rekordu Gerda Muellera z sezonu 1970/1971, w którym zdobył 40 bramek. Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem Monachium jest ważny do 30 czerwca 2023 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Król goli i król asyst, czyli Robert Lewandowski i Thomas Mueller

Robert Lewandowski z pomnikiem w Monachium? Wymijająca odpowiedź prezesa klubu

Prezes Bayernu Monachium, Herbert Hainer, został zapytany w wywiadzie dla niemieckiego portalu "Sport1" o to, czy klub bierze pod uwagę postawienie pomnika Polakowi po pobiciu rekordu sprzed 40 lat. Odpowiedź Hainera była dosyć wymijająca. – Będziemy o takich rzeczach decydować w odpowiednim czasie. Musimy najpierw postawić pomnik dla Uliego Hoenessa, Gerda Muellera, Karla-Heinza Rummenigge, Franza Beckenbauera i kilku innych. Historia tego klubu jest pełna wspaniałych osobowości – mówi prezes Bayernu.

Hainer ocenił też, jakie są szanse na pobicie rekordu Muellera przez Roberta Lewandowskiego. Jego zdaniem są one spore. – Zobaczymy, jak będzie to wyglądało na koniec sezonu. Ma spore szanse, ale nie będzie to łatwe zadanie. Ma teraz 28 bramek na koncie, więc jeszcze kilka musi strzelić. To będzie ekscytujące. Lewandowski jest spadkobiercą Gerda Muellera i jego gole dają nam tytuły – dodał były dyrektor generalny Adidasa.

"Bild" przeprowadził symulację ostatnich 11 kolejek Bundesligi, aby sprawdzić, czy Robert Lewandowski pobije rekord Muellera. Reprezentant Polski ma zakończyć sezon ligowy z 43 golami na koncie, o czym pisaliśmy na Sport.pl.