"Lewandowski to cyborg. Ma do mnie jakiś problem?". Obrońca zaskoczony

Po 22 rozegranych meczach w tym sezonie Bundesligi Robert Lewandowski ma na koncie 28 bramek. Polak zbliża się do rekordu Gerda Muellera z sezonu 1970/1971, w którym strzelił 40 goli. Kapitanowi reprezentacji Polski zostało 11 kolejek do pobicia tego wyczynu. W całym sezonie 2020/2021 Lewandowski zdobył 34 bramki i zanotował osiem asyst w 32 meczach we wszystkich rozgrywkach.

REKLAMA

Zobacz wideo Klasowe wykończenie w dobrej sytuacji. Lewandowski na 3:1 [ELEVEN SPORTS]

Obrońca Wolfsburga był pod wrażeniem Roberta Lewandowskiego. "On jest jakimś cyborgiem"

16 grudnia 2020 roku w ramach 12. kolejki Bundesligi Bayern Monachium na Allianz Arenie mierzył się z Wolfsburgiem. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Bayernu 2:1, a obie bramki dla mistrza Niemiec zdobył Robert Lewandowski. Obrońca Vfl, Maxence Lacroix, wrócił do tego spotkania w wywiadzie dla "L’Equipe". Jak sam twierdzi, na początku był zaskoczony faktem, że Lewandowski cały czas się na niego patrzył. – Robert Lewandowski to cyborg. W tamtym meczu cały czas się na mnie patrzył. Na początku myślałem: "O co chodzi? Ma jakiś problem do mnie?". Potem zdałem sobie sprawę, że on cały czas obserwował, jak się ustawiam przed bramką, aby sam mógł skorygować swoje ustawienie – powiedział Lacroix.

20-latek zwrócił także uwagę na klubowego kolegę Roberta Lewandowskiego, Kingsleya Comana. Francuz zaznaczył, że zawodnicy z jego kraju mają wyjątkową mentalność. – Coman to również świetny piłkarz, jak każdy inny zawodnik z Francji w tej lidze. My, francuscy piłkarze, mamy wyjątkową mentalność. Odnosimy sukcesy, ponieważ nie boimy się, aby coś udowodnić. Dayot Upamecano, Nordi Mukiele i Ibrahima Konate to bardzo dobre przykłady – dodał piłkarz Wolfsburga.

Vfl Wolfsburg zajmuje obecnie 3. miejsce w tabeli Bundesligi z 45 punktami. "Wilki" do prowadzącego Bayernu Monachium tracą siedem punktów. W barwach drużyny Wolfsburga gra Bartosz Białek. Były piłkarz Zagłębia Lubin w tym sezonie zagrał w 13 spotkaniach ligowych, w których strzelił dwa gole.