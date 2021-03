Lider strzelców: Robert Lewandowski to piłkarz rodem z PlayStation!

Robert Lewandowski jest najlepszym strzelcem w Bundeslidze w sezonie 2020/2021. Kapitan reprezentacji Polski zdobył 28 bramek w 22 meczach i walczy o pobicie rekordu Gerda Muellera z sezonu 1970/1971. Legenda futbolu niemieckiego wówczas strzeliła 40 goli. We wszystkich rozgrywkach Lewandowski zdobył 34 bramki i zanotował osiem asyst.

Simon Terodde występuje w barwach Hamburgera SV od sierpnia 2020 roku, kiedy to opuścił FC Koeln po wygaśnięciu kontraktu. 33-latek w tym sezonie ligowym zagrał w 23 meczach, w których zdobył 19 bramek i zanotował cztery asysty. Jego kontrakt z HSV jest ważny do końca trwającego sezonu. Prawdopodobnie to były piłkarz Unionu Berlin zostanie królem strzelców drugiego poziomu rozgrywkowego w Niemczech.

Terodde udzielił wywiadu "Sportbuzzerowi", w którym powiedział, jak bardzo jest pod wrażeniem gry Roberta Lewandowskiego. Niemiec chwali napastnika Bayernu Monachium. – Kiedy widzisz, jak Lewandowski bierze udział w grze i odzyskuje piłki, to nie widzisz żadnych technicznych błędów. Piłka do niego leci i przykleja się do jego stopy. Czasem mam wrażenie, że Robert to piłkarz z Playstation. Klikasz przycisk, Lewandowski otrzymuje podanie i je wykańcza bez problemu – powiedział napastnik HSV.

Simon Terodde tłumaczy także, dlaczego jest liderem klasyfikacji strzelców 2. Bundesligi. – Często jesteśmy tą dominującą drużyną na boisku, stwarzamy możliwości i nieustannie wywieramy presję. Ja z kolei dostaję zdecydowanie więcej piłek, niż w momencie, gdy ze swoim zespołem walczę o utrzymanie w Bundeslidze. Zazwyczaj wtedy jesteś zepchnięty podczas meczu z całą drużyną – dodał lider klasyfikacji strzelców drugiego poziomu rozgrywkowego w Niemczech.