Lewandowski będzie miał nowego kolegę. Bayern dopiął transfer Anglika

Omar Richards to wychowanek Fulham, który w 2013 roku dołączył do juniorskich drużyn Reading. Trzy lata później boczny obrońca podpisał pierwszy profesjonalny kontraktem z klubem, a na początku sezonu 2017/18 zadebiutował w pierwszej drużynie.

REKLAMA

Zobacz wideo Niespodziewany kandydat do zastąpienia Bielika i Góralskiego. Przykuł uwagę Sousy? [SEKCJA PIŁKARSKA #79]

Od tamtej pory Anglik uzbierał 94 mecze w Reading, w których strzelił trzy gole. W tym sezonie 23-latek zagrał w 30 spotkaniach.

Koszmarna kontuzja Cymbaluka. Przerażający dźwięk po upadku [WIDEO]

Bayern zapewnił sobie transfer zawodnika

W poniedziałek Sky Sports poinformował, że od przyszłego sezonu Richards będzie piłkarzem Bayernu Monachium. Zawodnik już od dawna był łączony z przenosinami do mistrza Niemiec, jednak teraz ogłoszenie transferu ma być już formalnością.

Richards przeszedł już testy medyczne. Z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa doszło do nich w Anglii. Piłkarz ma podpisać czteroletni kontrakt, a do Bayernu przejdzie na zasadzie wolnego transferu, gdyż jego obecna umowa z Reading obowiązuje tylko do czerwca tego roku.

Borussia Dortmund zmuszona do sprzedaży wielkiej gwiazdy. Potrzebuje pieniędzy

Richards ma konkurować z Alphonso Daviesem o miejsce na lewej stronie obrony mistrzów Niemiec.