Lewandowski pobije historyczny rekord Muellera? "Bild" przeprowadził symulację

W ostatni weekend Bayern pokonał 5:1 FC Koeln w meczu 23. kolejki niemieckiej Bundesligi. Dwie bramki w tym spotkaniu zdobył Robert Lewandowski, dla którego były to 27. i 28. trafienie w tym sezonie. Jeszcze nikt w historii najwyższej niemieckiej klasy rozgrywkowej nie miał tylu goli na tym etapie rozgrywek. Tym samym Polak zbliżył się do rekordu Gerda Muellera, który zdobył w jednym sezonie Bundesligi 40 bramek.

Niemiecki dziennik "Bild" postanowił przeprowadzić symulację 11 ostatnich kolejek ligowych. Z obliczeń gazety wynika, że Lewandowski zdobędzie w nich aż 15 bramek. Dziennikarze przewidują, że przynajmniej w trzech kolejkach Polak popisze się hat-trickiem.

24. kolejka: Bayern - Borussia Dortmund

W ostatnich ośmiu meczach ze swoim byłym klubem Lewandowski cztery razy strzelał po dwa gole i raz zdobył hat-tricka. W sumie przeciwko BVB zaliczył aż 17 trafień. "Bild" prognozuje w tym meczu dwa gole Polaka. Suma: 30.

25. kolejka: Werder - Bayern

Lewandowski w barwach Bayernu wbił Werderowi 13 goli w 12 meczach. "Bild" prognozuje jedno trafienie. Suma: 31.

26. kolejka: Bayern - Stuttgart

Dziennikarze sugerują, że Polakowi zawsze trudno się gra przeciwko Stuttgartowi, dlatego prognozują, że nie uda mu się w tym meczu zdobyć bramki. Suma: 31.

27. kolejka: RB Lipsk - Bayern

Również w Lipsku "Bild" prognozuje blokadę kapitana reprezentacji Polski. Suma: 31.

28. kolejka: Bayern - Union Berlin

W każdym z ostatnich trzech meczów przeciwko rywalom z Berlina Robert strzelał po jednym golu i tak ma być również tym razem. Suma: 32.

29. kolejka: Wolfsburg - Bayern

Wolfsburg to ulubiony rywal Lewandowskiego. To przeciwko tej drużynie Polak zaliczył słynne pięć goli w dziewięć minut. W sumie strzelił już im 23 bramki w 20 meczach. Tym razem również postrzela. "Bild" prognozuje hat-tricka. Suma: 35.

30. kolejka: Bayern - Bayer

Kapitan reprezentacji Polski zdobył tylko jedną bramkę w ostatnich sześciu domowych meczach przeciwko Bayerowi. "Bild" prognozuje mecz bez trafienia. Suma: 35.

31. kolejka: Mainz - Bayern

Kolejny rywal, którego Robert nigdy nie oszczędza. W sumie strzelił Mainz 18 goli. Prognoza "Bilda" to hat-trick. Suma: 38.

32. kolejka: Bayern - Borussia Moenchengladbach

Kolejny z niewielu ciężkich rywali dla Lewandowskiego. Polak zdobywał bramki tylko w czterech z 17 ostatnich meczów przeciwko Borussii. "Bild" przewiduje brak trafienia również tym razem. Suma: 38.

33. kolejka: Freiburg - Bayern

Tym razem znowu lubiany rywal Lewandowskiego. Polak strzelał już sześciokrotnie dublet w meczach z Freiburgiem. Tym razem również skończy z dwoma trafieniami i wyrówna rekord Muellera. Suma: 40.

34. kolejka: Bayern - Augsburg

Kolejna z ulubionych "ofiar" Roberta. W sumie strzelił Augsburgowi już 20 goli. Przeciwko tej drużynie skompletował również swojego pierwszego hat-tricka w Bundeslidze w 2011 r. Prognoza "Bilda" to hat-trick i pobicie rekordu Gerda Muellera o trzy trafienia. Suma: 43.

– Pierwszy raz wierzę, że rekord Gerda jest do pobicia. Myślałem, że to nierealne, a teraz piłkarz, który się do tego zbliża, gra w mojej drużynie! – zachwyca się prezes Bayernu Karl-Heinz Rummenigge. Lothar Matthaeus, legenda niemieckiej piłki, przekonuje: - Robertowi uda się pobić wynik Muellera.