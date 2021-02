Bayern Monachium negocjuje hitowy transfer. Będzie musiał sporo zapłacić

14 lutego 2021 roku Bayern Monachium oficjalnie potwierdził transfer Dayota Upamecano z RB Lipsk. Obrońca dołączy do nowego zespołu 1 lipca tego roku. Jego umowa z Bayernem będzie obowiązywała do końca sezonu 2025/2026. Mistrz Niemiec uiścił opłatę wpisaną w klauzuli wykupu piłkarza, która wynosiła 42,5 miliona euro.

Nie tylko Dayot Upamecano. Bayern Monachium chce sprowadzić Kalidou Koulibaly’ego z SSC Napoli

16 lutego tego roku na oficjalnej konferencji prasowej David Alaba ogłosił, że nie przedłuży kontraktu z Bayernem Monachium i odejdzie po zakończeniu trwającego sezonu. Wciąż nie jest znana przyszłość Jerome’a Boatenga, któremu umowa z Bayernem Monachium wygasa z końcem sezonu 2020/2021. Po uprzedzeniu pozostałych klubów w walce o Dayota Upamecano lider Bundesligi skupia się na kolejnym zawodniku, który mógłby wzmocnić jego linię defensywną.

Jak podaje "Tuttosport", Bayern chce do siebie sprowadzić Kalidou Koulibaly’ego z Napoli. Mistrzowie Niemiec mieli złożyć już pierwszą ofertę w wysokości 45 milionów euro. W 2018 roku prezes Napoli, Aurelio De Laurentiis, miał odrzucić ofertę za Senegalczyka w wysokości 100 milionów euro. Ciężko zatem stwierdzić, jak odniesie się do propozycji Bayernu Monachium. Koulibaly gra w Napoli od lipca 2014 roku, kiedy to opuścił Genk za niemal osiem milionów euro. Reprezentant Senegalu ma na koncie ponad 270 rozegranych spotkań dla klubu spod Wezuwiusza.

Napoli zajmuje obecnie 7. miejsce w tabeli Serie A z 40 punktami. Drużyna prowadzona przez Gennaro Gattuso traci 13 punktów do prowadzącego Interu Mediolan.