100 mln euro na transfer Haalanda! "Bild": Jest zielone światło

Według niemieckiego dziennika Roman Abramowicz wierzy, że kupno utalentowanego 20-latka pozwoli Chelsea wrócić na szczyt Premier League. Londyńczycy ostatni tytuł mistrzowski zdobyli w 2018 roku. Media zaznaczają, że decyzje właściciela angielskiego klubu stanowią poważne zagrożenie dla Realu Madryt, który również jest zainteresowany Norwegiem.

Erling Braut Haaland jest łączony z Realem Madryt już od dłuższego czasu. Jednak wciąż nie podjęto żadnych zdecydowanych kroków w celu pozyskania młodego Norwega. - Obecnie jest tylko dziesięć klubów, które mogą sobie pozwolić na podpisanie kontraktu z Haalandem, zapewniając mu warunki podobne do tych, które ma w Dortmundzie - powiedział "BBC" agent piłkarza, Mino Raiola.

Hiszpański "AS" podkreśla, że zarówno Chelsea jak i Real Madryt znajdują się na tej liście. W ostatnim letnim okienku transferowym Chelsea przeznaczyła na transfery 250 mln euro. Mimo to Abramowicz zdaje się nie być zrażony do wydawania dużych pieniędzy.

Erling Haaland jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na świecie. Napastnik Borussii Dortmund porównywany jest m.in. do Roberta Lewandowskiego, z którym rywalizuje o koronę króla strzelców Bundesligi. W bieżącym sezonie piłkarz rozegrał 26 spotkań, w których strzelił 27 goli oraz zanotował osiem asyst. Do Borussii Dortmund trafił w styczniu 2020 roku. Aktualny kontrakt 20-letniego Norwega obowiązuje do końca czerwca 2024 roku.