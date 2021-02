"Współczesny Marco van Basten" - co za pochwały dla Lewandowskiego!

Jan Age Fjortoft to jeden z najlepszych napastników w historii reprezentacji Norwegii. 54-latek występował między innymi w Niemczech czy Anglii. Obecnie jest ekspertem telewizyjnym. W rozmowie z "WP SportoweFakty" Norweg nie krył swojego podziwu dla możliwości Roberta Lewandowskiego, porównując do napastnika Bayernu Monachium swojego rodaka - Erlinga Brauta Haalanda.

- Popatrzmy szerzej, mając też w pamięci Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego, choć o nich wiemy już wszystko. Kylian Mbappe ma niebywałą szybkość, Haaaland niesamowitą lewą nogę, a Lewandowski ma... trochę wszystkiego. O Messim i Ronaldo mówiło się przez lata, że nie są najlepsi na świecie, a w całym wszechświecie. Robert Lewandowski jest niedaleko za nimi, a blisko Lewandowskiego jest Erling Haaaland. A już samo to, że mówimy jak niedaleko jest Haaaland od tak wielkiego piłkarza jak Lewandowski pokazuje, że mamy w Norwegii do czynienia ze wspaniałym talentem - powiedział Jan Age Fjortoft.

Robert Lewandowski już niejednokrotnie udowodnił, że jest jednym z najlepszych napastników na świecie. Reprezentant Polski jest głównym kandydatem do pobicia rekordu Gerda Muellera w Bundeslidze oraz zdobycia kolejnej korony króla strzelców. Obecnie napastnik ma na swoim koncie 28 goli w 22 spotkaniach. Trzeci w klasyfikacji Erling Braut Haaland zdobył 17 bramek.

- Według mnie sprawa jest rozstrzygnięta na korzyść Roberta. W tym sezonie nikt go już nie dogoni. Właśnie z tego powodu, o którym mówił mi niedawno Haaland. Gdy już Erling strzeli gola czy dwa i sądzi, że jest bliżej Roberta, to ten odpowiada na przykład hat-trickiem. Jak dla mnie koronę króla strzelców Polak ma już w tym sezonie w kieszeni - skwitował 54-letni Norweg.

I dodał: - Robert co sezon strzela 32, 31 czy 33 gole, więc cały czas krąży przy tym rekordzie. Oczywiście, zawsze potem wchodzi ten czynnik Ligi Mistrzów, na najważniejszym jej etapie kluby mocno się skupiają właśnie na tych rozgrywkach. Ale rozmawiając o Lewandowskim, nie mamy prawa powiedzieć, że on czegoś może nie zrobić. Po prostu nie mamy prawa! W końcu rozmawiamy o piłkarzu, który w Bundeslidze strzelił 5 goli w 9 minut jako rezerwowy. To znaczy, że dla niego nie ma barier.

W sobotnim meczu z FC Koeln (wygrana 5:1) Robert Lewandowski zdobył swoją 27. i 28. bramkę w bieżącym sezonie Bundesligi. To rekord ligi na tym etapie rozgrywek - po 23. kolejkach. Wcześniejszym najlepszym wynikiem było 25 trafień. Do takiej bariery w sezonach 1969/70 i 1971/72 dotarli Gerd Muller oraz sam Lewandowski w poprzednich rozgrywkach.